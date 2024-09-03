https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/chp-ilce-baskani-ahmet-yilmazin-araci-kursunlandi-6-mermi-isabet-etti-12-bos-kovan-bulundu-1087606752.html
CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı: 6 mermi isabet etti, 12 boş kovan bulundu
CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı: 6 mermi isabet etti, 12 boş kovan bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına gece geç saatlerde ateş edildi. Araca isabet eden 6 kurşun ve çevrede 12 boş kovan... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T22:11+0300
2024-09-03T22:11+0300
2024-09-03T22:12+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
kemalpaşa
ilçe
kurşun
silahlı saldırı
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İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına dün gece 03.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi.CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, çevrede 12 boş kovan buldu.Polis ekipleri olayın faili olarak 36 yaşındaki E.Ç. ile 35 yaşındaki A.Y'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.'Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz'Başkan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada gerekli soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuzla-belediye-meclisinde-plajdaki-kadinlar-gununde-erkek-personelin-calismasi-tartisildi-1087605558.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemalpaşa, ilçe, kurşun, silahlı saldırı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemalpaşa, ilçe, kurşun, silahlı saldırı
CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı: 6 mermi isabet etti, 12 boş kovan bulundu
22:11 03.09.2024 (güncellendi: 22:12 03.09.2024)
İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına gece geç saatlerde ateş edildi. Araca isabet eden 6 kurşun ve çevrede 12 boş kovan bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına dün gece 03.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, çevrede 12 boş kovan buldu.
Polis ekipleri olayın faili olarak 36 yaşındaki E.Ç. ile 35 yaşındaki A.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.
'Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz'
Başkan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada gerekli soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının, dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Bu menfur saldırıyı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz."