CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracı kurşunlandı: 6 mermi isabet etti, 12 boş kovan bulundu

"Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının, dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Bu menfur saldırıyı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz."