https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hayvanlarin-uzun-yolda-ihtiyaclarinin-giderilmesi-zorunluluguna-gecis-2-yil-ertelendi-1087580210.html

Hayvanların uzun yolda ihtiyaçlarının giderilmesi zorunluluğuna geçiş 2 yıl ertelendi

Hayvanların uzun yolda ihtiyaçlarının giderilmesi zorunluluğuna geçiş 2 yıl ertelendi

Sputnik Türkiye

8 saati geçen uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:40+0300

2024-09-03T11:40+0300

2024-09-03T11:40+0300

türkiye

büyükbaş

küçükbaş hayvan

hayvan yasası

tarım ve orman bakanlığı

canlı hayvan taşımacılığı

hayvan taşımacılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087065050_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_839b6d278e218717a592e3d37bfb9aa6.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde ’31.12.2024’ tarihi ’31.12.2026’ olarak değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2026'ya ertelendi. Ayrıca, hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de aynı tarihe kadar uzatıldı. Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2024'e kadar geçilmesi planlanıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-agustosta-en-cok-universite-egitiminin-fiyati-artti-1087577479.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükbaş, küçükbaş hayvan, hayvan yasası, tarım ve orman bakanlığı, canlı hayvan taşımacılığı, hayvan taşımacılığı