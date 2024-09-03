https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hayvanlarin-uzun-yolda-ihtiyaclarinin-giderilmesi-zorunluluguna-gecis-2-yil-ertelendi-1087580210.html
Hayvanların uzun yolda ihtiyaçlarının giderilmesi zorunluluğuna geçiş 2 yıl ertelendi
Hayvanların uzun yolda ihtiyaçlarının giderilmesi zorunluluğuna geçiş 2 yıl ertelendi
Sputnik Türkiye
8 saati geçen uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:40+0300
2024-09-03T11:40+0300
2024-09-03T11:40+0300
türkiye
büyükbaş
küçükbaş hayvan
hayvan yasası
tarım ve orman bakanlığı
canlı hayvan taşımacılığı
hayvan taşımacılığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde ’31.12.2024’ tarihi ’31.12.2026’ olarak değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2026'ya ertelendi. Ayrıca, hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de aynı tarihe kadar uzatıldı. Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2024'e kadar geçilmesi planlanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-agustosta-en-cok-universite-egitiminin-fiyati-artti-1087577479.html
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büyükbaş, küçükbaş hayvan, hayvan yasası, tarım ve orman bakanlığı, canlı hayvan taşımacılığı, hayvan taşımacılığı
büyükbaş, küçükbaş hayvan, hayvan yasası, tarım ve orman bakanlığı, canlı hayvan taşımacılığı, hayvan taşımacılığı
Hayvanların uzun yolda ihtiyaçlarının giderilmesi zorunluluğuna geçiş 2 yıl ertelendi
8 saati geçen uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2026'ya ertelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde ’31.12.2024’ tarihi ’31.12.2026’ olarak değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 8 saati geçen uzun yolculuklar için hayvanların kontrol edilmesi, yem ile su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci 31 Aralık 2026'ya ertelendi. Ayrıca, hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılmasına ilişkin geçiş süreci de aynı tarihe kadar uzatıldı. Söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2024'e kadar geçilmesi planlanıyordu.