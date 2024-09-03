https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hapishaneden-kacis-girisimde-129-olu-59-yarali-1087599147.html
Kongo'da hapishaneden firar girişiminde bulunan 129 mahkum öldürüldü
Kongo'da hapishaneden firar girişiminde bulunan 129 mahkum öldürüldü
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Makala Hapishanesi'nden firar etme girişiminde bulunan 129 mahkumun öldüğü, 59... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T17:28+0300
2024-09-03T17:28+0300
2024-09-03T17:37+0300
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bulunan yüksek düzey güvenliğe sahip bir hapishaneden, pazartesi günü firar girişiminde bulunan 129 mahkumun öldüğü iddia edilmişti.Kongo İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani'nin yaptığı açıklamada, 'pazartesi sabah erken saatlerde atılan uyarı ateşi sonrası 24 mahkumun kurşun yarası nedeniyle öldüğünü, diğer mahkumların çoğunun ise, Makala Hapishanesi'nden kaçmaya çalıştıkları sırada yaşanan izdihamda öldüklerini' duyurdu. Kontrol altına alınan olayda 59 kişinin yaralandığı bildirildi.Duyulan silah sesleri sonrası bölgeye ulaşmaya çalışan gazetecilerin polisler tarafından engellenmesinin ardından yaşanan olayları açıklamak üzere İçişleri Bakanı Shabani sosyal medyasından paylaşımda bulundu. İddialara göre hapishane çevresinde uzun bir süre boyunca silah sesleri duyuldu. Hapishaneden kaçış girişiminde hızlı bir şekilde olaya müdahale eden görevlileri takdir eden Shabani, 'arbede sırasında can kaybı ve yaralanmaların olduğunu, idare ve kayıt ofislerinde, gıda deposunda yangın çıktığını' duyurdu.Hapishane kapasitesinin 10 katından daha fazla mahkum barındırılıyorHapishane kapasitesinin bin 500 civarında olmasına rağmen yaklaşık 14 bin mahkumun bulunduğu iddia edilmiş, aşırı kalabalığı azaltmak için yakın zamanda yetkililer tarafından onlarca mahkum serbest bırakılmıştı.Adalet Bakanı Constant Mutamba, sosyal medyadan yaptığı gönderiyle 'sabotaj eylemlerinin organizatörlerini tespit etmek ve en ağır şekilde cezalandırmak için bir soruşturma' yürütüldüğünü duyurdu.2017 yılında 4 binden fazla mahkum aynı hapishaneden kaçmıştıMakala Hapishanesi'nde 2017 yılında yapılan bir başka kaçma girişiminde gece yapılan bir saldırı sonucu 4 binden fazla mahkum kaçmıştı. Kongolu dini lider Muanda Nsemi'nin kaçırılması için hapishaneye yapılan saldırıda bir çok mahkum kaçma girişimde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html
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demokratik kongo cumhuriyeti, hapishane, kaçış
demokratik kongo cumhuriyeti, hapishane, kaçış
Kongo'da hapishaneden firar girişiminde bulunan 129 mahkum öldürüldü
17:28 03.09.2024 (güncellendi: 17:37 03.09.2024)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Makala Hapishanesi'nden firar etme girişiminde bulunan 129 mahkumun öldüğü, 59 kişinin yaralı olduğu bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bulunan yüksek düzey güvenliğe sahip bir hapishaneden, pazartesi günü firar girişiminde bulunan 129 mahkumun öldüğü iddia edilmişti.
Kongo İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani'nin yaptığı açıklamada, 'pazartesi sabah erken saatlerde atılan uyarı ateşi sonrası 24 mahkumun kurşun yarası nedeniyle öldüğünü, diğer mahkumların çoğunun ise, Makala Hapishanesi'nden kaçmaya çalıştıkları sırada yaşanan izdihamda öldüklerini' duyurdu. Kontrol altına alınan olayda 59 kişinin yaralandığı bildirildi.
Duyulan silah sesleri sonrası bölgeye ulaşmaya çalışan gazetecilerin polisler tarafından engellenmesinin ardından yaşanan olayları açıklamak üzere İçişleri Bakanı Shabani sosyal medyasından paylaşımda bulundu.
İddialara göre hapishane çevresinde uzun bir süre boyunca silah sesleri duyuldu. Hapishaneden kaçış girişiminde hızlı bir şekilde olaya müdahale eden görevlileri takdir eden Shabani, 'arbede sırasında can kaybı ve yaralanmaların olduğunu, idare ve kayıt ofislerinde, gıda deposunda yangın çıktığını' duyurdu.
Hapishane kapasitesinin 10 katından daha fazla mahkum barındırılıyor
Hapishane kapasitesinin bin 500 civarında olmasına rağmen yaklaşık 14 bin mahkumun bulunduğu iddia edilmiş, aşırı kalabalığı azaltmak için yakın zamanda yetkililer tarafından onlarca mahkum serbest bırakılmıştı.
Adalet Bakanı Constant Mutamba, sosyal medyadan yaptığı gönderiyle 'sabotaj eylemlerinin organizatörlerini tespit etmek ve en ağır şekilde cezalandırmak için bir soruşturma' yürütüldüğünü duyurdu.
2017 yılında 4 binden fazla mahkum aynı hapishaneden kaçmıştı
Makala Hapishanesi'nde 2017 yılında yapılan bir başka kaçma girişiminde gece yapılan bir saldırı sonucu 4 binden fazla mahkum kaçmıştı. Kongolu dini lider Muanda Nsemi'nin kaçırılması için hapishaneye yapılan saldırıda bir çok mahkum kaçma girişimde bulunmuştu.