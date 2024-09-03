https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-netanyahu-gazzede-hayali-bir-zafer-arayisinda-1087568216.html

Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arayışında

Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arayışında

Sputnik Türkiye

Gazze'de hayatını kaybeden 6 İsrailli esirin ölümünden Hamas’ı suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığı bildirildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

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esir takası

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ortadoğu

refah

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Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun bu sözleriyle esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda şoke olduğunu belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.Hamas, 6 İsrailli esirin Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında öldüğünü duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzedeki-6-israilli-esirin-olum-nedeni-aciklandi-1087519098.html

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gazze

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