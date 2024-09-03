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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-netanyahu-gazzede-hayali-bir-zafer-arayisinda-1087568216.html
Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arayışında
Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arayışında
Sputnik Türkiye
Gazze'de hayatını kaybeden 6 İsrailli esirin ölümünden Hamas’ı suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığı bildirildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T07:14+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
hamas
esir
esir takası
ateşkes
ortadoğu
refah
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Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun bu sözleriyle esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda şoke olduğunu belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.Hamas, 6 İsrailli esirin Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında öldüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzedeki-6-israilli-esirin-olum-nedeni-aciklandi-1087519098.html
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israil hamas, israil gazze, netanyahu kimdir?, israil filistin
israil hamas, israil gazze, netanyahu kimdir?, israil filistin

Hamas: Netanyahu, Gazze'de hayali bir zafer arayışında

07:14 03.09.2024 (güncellendi: 07:17 03.09.2024)
© AP Photo / Mary Altafferİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
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Gazze'de hayatını kaybeden 6 İsrailli esirin ölümünden Hamas’ı suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığı bildirildi.
Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun bu sözleriyle esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk, "Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze’de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru’ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda şoke olduğunu belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.
İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.
Hamas, 6 İsrailli esirin Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu Hamas tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'deki 6 İsrailli esirin ölüm nedeni açıklandı
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