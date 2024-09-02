https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzedeki-6-israilli-esirin-olum-nedeni-aciklandi-1087519098.html
Gazze'deki 6 İsrailli esirin ölüm nedeni açıklandı
Gazze'deki 6 İsrailli esirin ölüm nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T00:54+0300
2024-09-02T00:54+0300
2024-09-02T00:54+0300
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin "ABD silahlarıyla Filistin halkını katleden siyonistlerin bombardımanları sonucu” hayatını kaybettiklerini söyledi.Rişk, “ABD Başkanı (Joe) Biden, İsrailli mahkumların hayatlarından endişe duyuyorsa, bu düşmana para ve silahla verdiği desteği durdurmalı ve saldırganlığa derhal son vermesi için işgalcilere baskı yapmalıdır" ifadesini kullandı."Hamas, Biden'dan çok mahkumların hayatlarıyla ilgileniyordu ve bu nedenle onun ateşkes önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kabul etti. Netanyahu ise bunları reddetti" açıklamasında bulunan Rişk, ABD yönetimini ve Başkan Biden'ı ‘Gazze Şeridi'ndeki suçlar ve imha savaşından’ sorumlu tuttu.Rişk, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bir video yayımlamıştı.Gazze'deki İsrailli tutukluların ailelerine hitaben videoda, "İsrail Başbakanı Netanyahu, (Gazze Şeridi'ndeki İsrailli) esirlerinizi kurtarmak yerine, Philadelphia Koridoru'nu seçti" ifadesine yer verildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kasten öldürdüğüne dikkati çeken Kassam Tugayları, bu askerlerin "anlaşma olsa ilk aşamada serbest bırakılacaklardan olduğuna" işaret etti.İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor.Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-ateskesi-reddeden-netanyahu-hukumetine-karsi-israilde-dev-protesto-1087516665.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, ortadoğu, esir takası, can kaybı
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, ortadoğu, esir takası, can kaybı
Gazze'deki 6 İsrailli esirin ölüm nedeni açıklandı
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı dev protestolar başlarken, Hamas, 6 esirin nasıl hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin "ABD silahlarıyla Filistin halkını katleden siyonistlerin bombardımanları sonucu” hayatını kaybettiklerini söyledi.
Rişk, “ABD Başkanı (Joe) Biden, İsrailli mahkumların hayatlarından endişe duyuyorsa, bu düşmana para ve silahla verdiği desteği durdurmalı ve saldırganlığa derhal son vermesi için işgalcilere baskı yapmalıdır" ifadesini kullandı.
"Hamas, Biden'dan çok mahkumların hayatlarıyla ilgileniyordu ve bu nedenle onun ateşkes önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kabul etti. Netanyahu ise bunları reddetti" açıklamasında bulunan Rişk, ABD yönetimini ve Başkan Biden'ı ‘Gazze Şeridi'ndeki suçlar ve imha savaşından’ sorumlu tuttu.
Rişk, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:
Bu vahşi suçların ve halkımıza karşı 11 ay boyunca sürdürülen soykırım savaşının bedelini ödeyecek olan, Netanyahu, onun aşırılık yanlısı hükümeti ve bu saldırganlığı destekleyen herkestir. Tarih, Biden'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken, savaş suçlusu Netanyahu ve çetesinin suç ortağı ve destekçisi olduğunu hatırlayacaktır.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bir video yayımlamıştı.
Gazze'deki İsrailli tutukluların ailelerine hitaben videoda, "İsrail Başbakanı Netanyahu, (Gazze Şeridi'ndeki İsrailli) esirlerinizi kurtarmak yerine, Philadelphia Koridoru'nu seçti" ifadesine yer verildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kasten öldürdüğüne dikkati çeken Kassam Tugayları, bu askerlerin "anlaşma olsa ilk aşamada serbest bırakılacaklardan olduğuna" işaret etti.
İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor.
Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.