DSÖ, Gazze’de yaklaşık 160 bin çocuğa çoçuk felci aşısı yapıldığını açıkladı

“Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyasının ikinci gününde on yaş altı yaklaşık 74 bin çocuğun aşılandığı tahmin edilirken, şimdiye kadar aşılanan toplam çocuk sayısı 161 bini aştı.

Kampanyanın üçüncü günü devam ediyor ve Gazze'nin merkezinde kalan çocukların çoğunun gün sonuna kadar aşılanması bekleniyor.”