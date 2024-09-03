https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dso-gazzede-yaklasik-160-bin-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildigini-acikladi-1087593514.html
DSÖ, Gazze’de yaklaşık 160 bin çocuğa çoçuk felci aşısı yapıldığını açıkladı
DSÖ, Gazze’de yaklaşık 160 bin çocuğa çoçuk felci aşısı yapıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Gazze’deki çocukların çocuk felcine karşı yapılan aşılamanın ikinci gününde toplamda 161 bin çocuğun... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T14:50+0300
2024-09-03T14:50+0300
2024-09-03T14:50+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
çocuk felci
aşı
gazze
gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı
tedros adhanom ghebreyesus
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DSÖ Genel Direktörü Adhanom açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/telefonlari-dinleyen-yapay-zeka-tuberkuloz-ve-diger-hastaliklarin-teshisinde-kullanilacak-1087590343.html
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gazze şeridi
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dünya sağlık örgütü (dsö), çocuk felci, aşı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, tedros adhanom ghebreyesus
dünya sağlık örgütü (dsö), çocuk felci, aşı, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, tedros adhanom ghebreyesus
DSÖ, Gazze’de yaklaşık 160 bin çocuğa çoçuk felci aşısı yapıldığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Gazze’deki çocukların çocuk felcine karşı yapılan aşılamanın ikinci gününde toplamda 161 bin çocuğun aşılandığını duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Adhanom açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyasının ikinci gününde on yaş altı yaklaşık 74 bin çocuğun aşılandığı tahmin edilirken, şimdiye kadar aşılanan toplam çocuk sayısı 161 bini aştı.
Kampanyanın üçüncü günü devam ediyor ve Gazze'nin merkezinde kalan çocukların çoğunun gün sonuna kadar aşılanması bekleniyor.”