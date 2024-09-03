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Güney Kore Cumhurbaşkanı, IEA Başkanı Fatih Birol'a ülkenin en yüksek diplomatik ödülünü takdim etti
Güney Kore Cumhurbaşkanı, IEA Başkanı Fatih Birol'a ülkenin en yüksek diplomatik ödülünü takdim etti
Sputnik Türkiye
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a ülkelerinin en yüksek diplomatik öneme sahip olan Gwanghwa... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:38+0300
2024-09-03T12:39+0300
dünya
sürdürülebilirlik
enerji
uluslararası enerji ajansı (iea)
fatih birol
güney kore
türkiye
yoon suk-yeol
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, bugün resmi başkanlık konutunda düzenlenen özel bir törenle Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a ülkenin en yüksek diplomatik ödülünü takdim ederek, Birol'un uluslararası enerji ve iklim konularındaki önemli katkılarını takdir etti.Bu hafta Güney Kore'de, Cumhurbaşkanı Yoon, Başbakan Duck Han-soo, Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok ve birkaç iş lideriyle ikili görüşmelerde bulunan Fatih Birol'un, Busan'daki Dünya İklim Endüstrisi Fuarı'nda açılış konuşması yapacağı bildirildi.Güney Kore Cumhurbaşkanı, Fatih Birol'a Gwanghwa Madalyası'nı takdim ettiİEA Başkanı Fatih Birol'a Gwanghwa Madalyası'nı takdim eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon, Fatih Birol'un 'uluslararası enerji güvenliği daha da ileriye taşımak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yaptığı 'olağanüstü' çalışmaların önemini' vurguladı. Cumhurbaşkanı Yoon, 'Türkiye ve Güney Kore'nin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin üretimde rekabet güçlerini artırmak ve onlara iyi bir emsal oluşturmak için temiz enerji teknolojilerinin geliştirebilmesi ve teşvik edilmesi konusunda işbirliği yapmasını' önerdi.Fatih Birol, şu sözleri söyledi:Birol, Güney Kore'nin sürdürebilir enerji girişimlerini överken, 'Seul'un IEA'nın misyonuyla uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamada liderlik göstermesini, ayrıca nükleer enerji konusundaki yenilikçi ilerlemelerini takdir ettiğini' belirtti.Fatih Birol, 1974 yılında kurulan Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) başkanlık ediyor2015 yılından beri İEA Başkanı olan Fatih Birol, 'gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomi ve yenilenebilir enerji pazarındaki rolünün artması vizyonu ile', başkanlığı süresince Çin, Endonezya, Fas, Hindistan, Meksika ve Singapur, IEA'ya kabul edildi.Uluslararası Enerji Ajansı'na yeni hükümetlerin katılmasıyla küresel enerji kullanımı yüzde 40'dan yüzde 70'e yükselmesi sağlandı.
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sürdürülebilirlik, enerji, uluslararası enerji ajansı (iea), fatih birol, güney kore, türkiye, yoon suk-yeol
sürdürülebilirlik, enerji, uluslararası enerji ajansı (iea), fatih birol, güney kore, türkiye, yoon suk-yeol

Güney Kore Cumhurbaşkanı, IEA Başkanı Fatih Birol'a ülkenin en yüksek diplomatik ödülünü takdim etti

12:38 03.09.2024 (güncellendi: 12:39 03.09.2024)
© FotoğrafFatih Birol, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile
Fatih Birol, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Fotoğraf
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a ülkelerinin en yüksek diplomatik öneme sahip olan Gwanghwa Madalyası'nı takdim etti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, bugün resmi başkanlık konutunda düzenlenen özel bir törenle Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a ülkenin en yüksek diplomatik ödülünü takdim ederek, Birol'un uluslararası enerji ve iklim konularındaki önemli katkılarını takdir etti.
Bu hafta Güney Kore'de, Cumhurbaşkanı Yoon, Başbakan Duck Han-soo, Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok ve birkaç iş lideriyle ikili görüşmelerde bulunan Fatih Birol'un, Busan'daki Dünya İklim Endüstrisi Fuarı'nda açılış konuşması yapacağı bildirildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Fatih Birol'a Gwanghwa Madalyası'nı takdim etti

İEA Başkanı Fatih Birol'a Gwanghwa Madalyası'nı takdim eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon, Fatih Birol'un 'uluslararası enerji güvenliği daha da ileriye taşımak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yaptığı 'olağanüstü' çalışmaların önemini' vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yoon, 'Türkiye ve Güney Kore'nin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin üretimde rekabet güçlerini artırmak ve onlara iyi bir emsal oluşturmak için temiz enerji teknolojilerinin geliştirebilmesi ve teşvik edilmesi konusunda işbirliği yapmasını' önerdi.
Fatih Birol, şu sözleri söyledi:
Bu büyük onuru almaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu ödül benim için, IEA'daki meslektaşlarımın Güney Kore ve diğer ülkelerin güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği şekillendirmelerine yardımcı olmak için yaptığı paha biçilmez ve yorulmak bilmeyen çalışmalarının bir yansımasıdır. Başkan Yoon'a, hükümetine ve Kore halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Birol, Güney Kore'nin sürdürebilir enerji girişimlerini överken, 'Seul'un IEA'nın misyonuyla uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamada liderlik göstermesini, ayrıca nükleer enerji konusundaki yenilikçi ilerlemelerini takdir ettiğini' belirtti.

Fatih Birol, 1974 yılında kurulan Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) başkanlık ediyor

2015 yılından beri İEA Başkanı olan Fatih Birol, 'gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomi ve yenilenebilir enerji pazarındaki rolünün artması vizyonu ile', başkanlığı süresince Çin, Endonezya, Fas, Hindistan, Meksika ve Singapur, IEA'ya kabul edildi.
Uluslararası Enerji Ajansı'na yeni hükümetlerin katılmasıyla küresel enerji kullanımı yüzde 40'dan yüzde 70'e yükselmesi sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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