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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T01:49+0300
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ekonomi
deprem
kahramanmaraş
mücbir sebep
gelir idaresi başkanlığı
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği belirtildi.Açıklamada bu tarihten 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği ifade edildi. Söz konusu iller şu şekilde duyuruldu:Mücbir sebep nedir?Mücbir sebep sözlük anlamıyla istem dışı gelişen olaylar neticesinde ortaya çıkan beklenmedik ani durumları ifade eder. Hukukta ise mücbir sebep görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer halleri anlatır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/resmi-gazetede-yayimlandi-5-milyon-lira-ve-uzeri-odenmemis-vergi-ve-cezalari-kamuya-aciklanacak-1087565084.html
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mücbir sebep ne demek, mücbir sebep nedir, mücbir sebep hukuk, mücbir sebep halleri
mücbir sebep ne demek, mücbir sebep nedir, mücbir sebep hukuk, mücbir sebep halleri

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

01:49 03.09.2024
© AAGelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu. Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada bu tarihten 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği ifade edildi.
Söz konusu iller şu şekilde duyuruldu:

"Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur."

Mücbir sebep nedir?

Mücbir sebep sözlük anlamıyla istem dışı gelişen olaylar neticesinde ortaya çıkan beklenmedik ani durumları ifade eder.
Hukukta ise mücbir sebep görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer halleri anlatır.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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