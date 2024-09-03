https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-mucbir-sebep-hali-30-kasima-kadar-uzatildi-1087565545.html

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T01:49+0300

2024-09-03T01:49+0300

2024-09-03T01:49+0300

ekonomi

deprem

kahramanmaraş

mücbir sebep

gelir idaresi başkanlığı

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği belirtildi.Açıklamada bu tarihten 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği ifade edildi. Söz konusu iller şu şekilde duyuruldu:Mücbir sebep nedir?Mücbir sebep sözlük anlamıyla istem dışı gelişen olaylar neticesinde ortaya çıkan beklenmedik ani durumları ifade eder. Hukukta ise mücbir sebep görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer halleri anlatır.

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kahramanmaraş

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