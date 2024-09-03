https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/galatasarayin-yeni-transferi-victor-osimhen-istanbulda-1087566823.html
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Victor Osimhen'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Osimhen, transfer hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T04:23+0300
2024-09-03T04:23+0300
2024-09-03T04:29+0300
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uçak seferi
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istanbul
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Galatasaray, Napoli'den forvet oyuncusu Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladığını açıklamıştı vekiralık transferini KAP'a bildirmişti. Kulüpten, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapılmıştı. Victor Osimhen'in uçağının inmesi taraftarlar tarafından bekleniyordu. Victor Osimhen'in uçağı İstanbul'a indi. Osimhen'in ilk sözleri şöyle oldu:Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine yorum yapan Osimhen, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.Taraftarların yoğun ilgisine karşı Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi, ardından kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasaray-osimhen-transferini-duyurdu-bu-aksam-istanbula-geliyor-1087559643.html
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'da
04:23 03.09.2024 (güncellendi: 04:29 03.09.2024)
Victor Osimhen'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Osimhen, transfer hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Napoli'den forvet oyuncusu Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladığını açıklamıştı ve
kiralık transferini KAP'a bildirmişti. Kulüpten, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapılmıştı.
Victor Osimhen'in uçağının inmesi taraftarlar tarafından bekleniyordu. Victor Osimhen'in uçağı İstanbul'a indi.
Osimhen'in ilk sözleri şöyle oldu:
"Gecenin bu saatinde buraya gelen Galatasaray taraftarının sevgisini hissettim. Sahaya çıktığım her maçta kendimi Galatasaray taraftarı için adayacağım."
Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine yorum yapan Osimhen, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Taraftarların yoğun ilgisine karşı Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi, ardından kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.