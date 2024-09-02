https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasaray-osimhen-transferini-duyurdu-bu-aksam-istanbula-geliyor-1087559643.html
Galatasaray Osimhen transferini duyurdu: Bu akşam İstanbul'a geliyor
Galatasaray Osimhen transferini duyurdu: Bu akşam İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray Napoli'den forvet oyuncusu Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı takıma katılan Osimhen 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T19:30+0300
2024-09-02T19:30+0300
2024-09-02T19:34+0300
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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.100 milyon euro değerinde İtalya Ligi'nde Napoli'nin yıllar sonra şampiyon olmasını sağlayan Afrikalı forvet Victor Osimhen Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı. 25 yaşındaki santrfor bu sezon 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.Osimhen kaç milyon alıyor?Nijeryalı forvet Osimhen, bu akşam İstanbul'a geliyor. Sağlık kontrollerinin ardından yıldız isim Galatasaray'a katılacak. Değeri 100 milyon euro olan forvet sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımdan 10 milyon euro maaş alacak.
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osimhen kimdir, osimhen transferi, galatasaray osimhen, galatasaray transfer haberleri
Galatasaray Osimhen transferini duyurdu: Bu akşam İstanbul'a geliyor
19:30 02.09.2024 (güncellendi: 19:34 02.09.2024)
Galatasaray Napoli'den forvet oyuncusu Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı takıma katılan Osimhen 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu olarak gösteriliyor.
Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
100 milyon euro değerinde
İtalya Ligi'nde Napoli'nin yıllar sonra şampiyon olmasını sağlayan Afrikalı forvet Victor Osimhen Galatasaray'a 1 yıllığına kiralandı. 25 yaşındaki santrfor bu sezon 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Osimhen kaç milyon alıyor?
Nijeryalı forvet Osimhen, bu akşam İstanbul'a geliyor. Sağlık kontrollerinin ardından yıldız isim Galatasaray'a katılacak. Değeri 100 milyon euro olan forvet sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımdan 10 milyon euro maaş alacak.