Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı: 12 milyon euro
09:19 03.09.2024 (güncellendi: 09:38 03.09.2024)
© AA Kerem Aktürkoğlu
© AA
Abone ol
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.
Transfer detaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan kulüp şu ifadeleri kullandı:
Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2024
Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca… pic.twitter.com/RozLlpuxzQ