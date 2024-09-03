Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı: 12 milyon euro

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.