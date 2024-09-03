https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fenerbahcede-gece-yarisi-ayrilik-yildiz-oyuncunun-sozlesmesini-feshetti-1087570154.html
Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de gece yarısı sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T08:39+0300
2024-09-03T08:39+0300
2024-09-03T08:39+0300
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
ayrılık
ayrılık anlaşması
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini resmi belge ile TFF'ye iletti.Resmi ayrılık açıklaması TFF'ye bildirildiFenerbahçe, TFF'ye gönderdiği resmi yazıyla Luan Peres'in takımdan ayrıldığını doğruladı. 2022-2023 sezonunun devre arasında 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıkmıştı.Luan Peres'in performansı ve kariyeriLuan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro olarak belirlenmiş durumda. Brezilya'nın Portuguesa altyapısında yetişen Peres, kariyerinde Santa Cruz-PE, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya gibi takımlarda forma giydi.Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşanan bu ayrılık, sezonun geri kalanı için sarı-lacivertli takımda önemli bir değişikliğe işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dakikalar-icinde-rekor-kirdi-dunya-gundemine-yerlesti-osimhenin-gelisi-bir-ilk-oldu-1087567736.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, ayrılık, ayrılık anlaşması
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, ayrılık, ayrılık anlaşması
Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe'de gece yarısı sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini resmi belge ile TFF'ye iletti.
Resmi ayrılık açıklaması TFF'ye bildirildi
Fenerbahçe, TFF'ye gönderdiği resmi yazıyla Luan Peres'in takımdan ayrıldığını doğruladı. 2022-2023 sezonunun devre arasında 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıkmıştı.
Luan Peres'in performansı ve kariyeri
Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro olarak belirlenmiş durumda. Brezilya'nın Portuguesa altyapısında yetişen Peres, kariyerinde Santa Cruz-PE, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya gibi takımlarda forma giydi.
Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşanan bu ayrılık, sezonun geri kalanı için sarı-lacivertli takımda önemli bir değişikliğe işaret ediyor.