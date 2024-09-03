https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fenerbahcede-gece-yarisi-ayrilik-yildiz-oyuncunun-sozlesmesini-feshetti-1087570154.html

Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık: Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de gece yarısı sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T08:39+0300

2024-09-03T08:39+0300

2024-09-03T08:39+0300

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

ayrılık

ayrılık anlaşması

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini resmi belge ile TFF'ye iletti.Resmi ayrılık açıklaması TFF'ye bildirildiFenerbahçe, TFF'ye gönderdiği resmi yazıyla Luan Peres'in takımdan ayrıldığını doğruladı. 2022-2023 sezonunun devre arasında 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıkmıştı.Luan Peres'in performansı ve kariyeriLuan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro olarak belirlenmiş durumda. Brezilya'nın Portuguesa altyapısında yetişen Peres, kariyerinde Santa Cruz-PE, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya gibi takımlarda forma giydi.Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşanan bu ayrılık, sezonun geri kalanı için sarı-lacivertli takımda önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, ayrılık, ayrılık anlaşması