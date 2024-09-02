https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-simsek-temmuz-ve-agustosta-yillik-cari-dengede-onemli-bir-dusus-bekliyoruz-1087550405.html

Bakan Şimşek: Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz

Bakan Şimşek: Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T16:58+0300

2024-09-02T16:58+0300

2024-09-02T16:58+0300

ekonomi

ekonomi

mehmet şimşek

cari açık

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.Şimşek, şunları kaydetti:

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2024

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Sputnik Türkiye

ekonomi, mehmet şimşek, cari açık