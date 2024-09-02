https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-simsek-temmuz-ve-agustosta-yillik-cari-dengede-onemli-bir-dusus-bekliyoruz-1087550405.html
Bakan Şimşek: Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz
Bakan Şimşek: Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:58+0300
2024-09-02T16:58+0300
2024-09-02T16:58+0300
ekonomi
ekonomi
mehmet şimşek
cari açık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/turkiyenin-2-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1087526544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekonomi, mehmet şimşek, cari açık
ekonomi, mehmet şimşek, cari açık
Bakan Şimşek: Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini ifade etti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini bildiren Şimşek, yıllık dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldığını belirtti.
Şimşek, şunları kaydetti:
"Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."