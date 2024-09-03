https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dilruba-kayserilioglu-sorusturmasi-tamamlandi-4-bucuk-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1087575935.html
Dilruba Kayserilioğlu soruşturması tamamlandı: 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor
Dilruba Kayserilioğlu soruşturması tamamlandı: 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Sokak röportajındaki sözlerinden dolayı tutuklanan ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun soruşturması tamamlandı. Kayserilioğlu hakkında "Halkı... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:29+0300
2024-09-03T10:29+0300
2024-09-03T10:29+0300
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Dilruba Kayserilioğlu soruşturması tamamlandı: 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor
Ayrıntılar geliyor
Sokak röportajındaki sözlerinden dolayı tutuklanan ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun soruşturması tamamlandı. Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten" 4.5 yıla kadar hapsi istendi.