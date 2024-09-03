Dilruba Kayserilioğlu soruşturması tamamlandı: 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

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Ayrıntılar geliyor

Sokak röportajındaki sözlerinden dolayı tutuklanan ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nun soruşturması tamamlandı. Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten" 4.5 yıla kadar hapsi istendi.