https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/omer-celikten-chpye-dilruba-tepkisi-ataturke-ve-erdogana-hakaret-edilmesi-fikir-ozgurlugu-degil-1087483956.html
Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Dilruba' tepkisi: Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değil
Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Dilruba' tepkisi: Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değil
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret suçlamasıyla... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T11:39+0300
2024-08-31T11:39+0300
2024-08-31T12:11+0300
politika
ömer çelik
atatürk
mustafa kemal atatürk
dilruba kayserilioğlu
dilruba k.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza, cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaret eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz" diye konuştu.Çelik: Nefret söylemleri fikir özgürlüğü değildirÖmer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarımıza hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir. Bu, kınanması ve reddedilmesi gereken bir nefret söylemidir." dedi.Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı bir siyasetin ürünüdür. Bu tür söylemlerle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.Çelik, sözlerini "Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" diyerek sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html
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ömer çelik, atatürk, mustafa kemal atatürk, dilruba kayserilioğlu, dilruba k., chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ömer çelik, atatürk, mustafa kemal atatürk, dilruba kayserilioğlu, dilruba k., chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Dilruba' tepkisi: Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değil
11:39 31.08.2024 (güncellendi: 12:11 31.08.2024)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde ağırlanarak alkışlamasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu tür nefret söylemlerine değer verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza, cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaret eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz" diye konuştu.
Çelik: Nefret söylemleri fikir özgürlüğü değildir
Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarımıza hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir. Bu, kınanması ve reddedilmesi gereken bir nefret söylemidir." dedi.
Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı bir siyasetin ürünüdür. Bu tür söylemlerle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.
Çelik, sözlerini "Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" diyerek sonlandırdı.