https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/omer-celikten-chpye-dilruba-tepkisi-ataturke-ve-erdogana-hakaret-edilmesi-fikir-ozgurlugu-degil-1087483956.html

Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Dilruba' tepkisi: Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değil

Ömer Çelik’ten CHP’ye 'Dilruba' tepkisi: Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değil

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret suçlamasıyla... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T11:39+0300

2024-08-31T11:39+0300

2024-08-31T12:11+0300

politika

ömer çelik

atatürk

mustafa kemal atatürk

dilruba kayserilioğlu

dilruba k.

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/18/1081060118_0:332:2459:1715_1920x0_80_0_0_e0151fee950afbe43b6be7f11b458bf0.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza, cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaret eden bir kişinin CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz" diye konuştu.Çelik: Nefret söylemleri fikir özgürlüğü değildirÖmer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlarımıza hakaret edilmesi fikir özgürlüğü değildir. Bu, kınanması ve reddedilmesi gereken bir nefret söylemidir." dedi.Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı bir siyasetin ürünüdür. Bu tür söylemlerle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.Çelik, sözlerini "Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" diyerek sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteorolojiden-marmara-dahil-pek-cok-bolgeye-uyari-kuvvetli-saganak-yagmur-ve-firtina-geliyor-1087481943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, atatürk, mustafa kemal atatürk, dilruba kayserilioğlu, dilruba k., chp, cumhuriyet halk partisi (chp)