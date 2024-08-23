https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/nesli-tehlikede-olan-orfoz-baligi-denize-atilan-plastik-siseye-sikisti-son-dakikada-kurtarildi-1087191093.html
Nesli tehlikede olan orfoz balığı denize atılan plastik şişeye sıkıştı, son dakikada kurtarıldı
Nesli tehlikede olan orfoz balığı denize atılan plastik şişeye sıkıştı, son dakikada kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'da Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin 'nesli tehlike altında olan hayvanlar' listesinde yer alan orfoz balığı, denize gelişigüzel atılan plastik bir... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:12+0300
2024-08-23T16:12+0300
2024-08-23T16:12+0300
yaşam
antalya
konyaaltı
nesli tükenmekte olan hayvanlar
orfoz balığı
akdeniz üniversitesi su ürünleri fakültesi
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Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz gün öğrencileriyle dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtındaki kirliliği görünce şok yaşadı. Prof. Dr. Gökoğlu'nu asıl şaşırtan ise bir plastik şişe içine sıkışmış orfoz balığı oldu. Şişenin içinden çıkamayan balığın, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki orfoz olduğunu fark eden Gökoğlu, onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Pet şişeye taşla vurup bir yandan da onu çekerek balığı kurtaran Gökoğlu, ardından doğal ortamına bıraktı.Çevreye duyarsız insanlara dikkat çekti Duyarsız insanların Konyaaltı Sahili’ni kötü bir şekilde kullandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Akşam oturuyorlar, getirdikleri çöpleri sahile bırakıyorlar, bazılarını da denize atıyorlar. Bu görüntülerde de orfoz balığını kurtardık. Orfoz balığının avlanması yasak, koruma altında olan bir tür. Uzun bir plastik şişenin içerisine girmişti. O balığın oraya nasıl ve neden girdiği önemli. Bu tür şişelerle vatandaşlar içine yem bırakıp avlanabiliyor da ancak bu bir çöptü. İçine muhtemelen yengeç ya da ufak balıklar girdi ve orfoz da onları yemeye girdi. Geriye doğru çıkabilmesi için de yüzgeçlerini ya da kuyruğunu hareket ettirmesi lazım. Geriye doğru gidemeyeceği için de sıkışıp kaldı. Onu kurtarıp kıyıdan uzaklaştırdım ve denize saldık” dedi.'Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek'Balığın o halini gördüğünde çok üzüldüğünü dile getiren Gökoğlu, “Denize her attığımız şey zarar veriyor doğaya. Doğanın kendi ürünleri değil bunlar. Hem plastik kirlilik oluşturuyor hem de birçok canlıya zarar veriyor. Biz onu kurtarmasaydık, o balık orada ölecekti. Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik. Bu denize atılan kirlilik sonrası bir canlıya nasıl zarar verildiğinin en güzel örneği. Dolayısıyla insanlar daha duyarlı olmalı. Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek. Bu tür görüntüleri gördüğüm zaman oldukça üzülüyorum. Çok hayvanı oltadan, ağlardan kurtardık ama bu apayrı bir şey” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-yediuyur-girdigi-evde-supurge-ile-kovalandi-1086726589.html
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antalya, konyaaltı, nesli tükenmekte olan hayvanlar, orfoz balığı, akdeniz üniversitesi su ürünleri fakültesi
antalya, konyaaltı, nesli tükenmekte olan hayvanlar, orfoz balığı, akdeniz üniversitesi su ürünleri fakültesi
Nesli tehlikede olan orfoz balığı denize atılan plastik şişeye sıkıştı, son dakikada kurtarıldı
Antalya'da Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin 'nesli tehlike altında olan hayvanlar' listesinde yer alan orfoz balığı, denize gelişigüzel atılan plastik bir şişeye sıkıştı. Balık son anda kurtarılırken, denizlerdeki çevre kirliliği de bir kez daha gözler önüne serildi.
Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz gün öğrencileriyle dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtındaki kirliliği görünce şok yaşadı. Prof. Dr. Gökoğlu'nu asıl şaşırtan ise bir plastik şişe içine sıkışmış orfoz balığı oldu.
Şişenin içinden çıkamayan balığın, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki orfoz olduğunu fark eden Gökoğlu, onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Pet şişeye taşla vurup bir yandan da onu çekerek balığı kurtaran Gökoğlu, ardından doğal ortamına bıraktı.
Çevreye duyarsız insanlara dikkat çekti
Duyarsız insanların Konyaaltı Sahili’ni kötü bir şekilde kullandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Akşam oturuyorlar, getirdikleri çöpleri sahile bırakıyorlar, bazılarını da denize atıyorlar. Bu görüntülerde de orfoz balığını kurtardık. Orfoz balığının avlanması yasak, koruma altında olan bir tür. Uzun bir plastik şişenin içerisine girmişti. O balığın oraya nasıl ve neden girdiği önemli. Bu tür şişelerle vatandaşlar içine yem bırakıp avlanabiliyor da ancak bu bir çöptü. İçine muhtemelen yengeç ya da ufak balıklar girdi ve orfoz da onları yemeye girdi. Geriye doğru çıkabilmesi için de yüzgeçlerini ya da kuyruğunu hareket ettirmesi lazım. Geriye doğru gidemeyeceği için de sıkışıp kaldı. Onu kurtarıp kıyıdan uzaklaştırdım ve denize saldık” dedi.
'Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek'
Balığın o halini gördüğünde çok üzüldüğünü dile getiren Gökoğlu, “Denize her attığımız şey zarar veriyor doğaya. Doğanın kendi ürünleri değil bunlar. Hem plastik kirlilik oluşturuyor hem de birçok canlıya zarar veriyor. Biz onu kurtarmasaydık, o balık orada ölecekti. Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik. Bu denize atılan kirlilik sonrası bir canlıya nasıl zarar verildiğinin en güzel örneği. Dolayısıyla insanlar daha duyarlı olmalı. Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek. Bu tür görüntüleri gördüğüm zaman oldukça üzülüyorum. Çok hayvanı oltadan, ağlardan kurtardık ama bu apayrı bir şey” ifadelerini kullandı.