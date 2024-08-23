https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/nesli-tehlikede-olan-orfoz-baligi-denize-atilan-plastik-siseye-sikisti-son-dakikada-kurtarildi-1087191093.html

Nesli tehlikede olan orfoz balığı denize atılan plastik şişeye sıkıştı, son dakikada kurtarıldı

Nesli tehlikede olan orfoz balığı denize atılan plastik şişeye sıkıştı, son dakikada kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'da Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin 'nesli tehlike altında olan hayvanlar' listesinde yer alan orfoz balığı, denize gelişigüzel atılan plastik bir... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T16:12+0300

2024-08-23T16:12+0300

2024-08-23T16:12+0300

yaşam

antalya

konyaaltı

nesli tükenmekte olan hayvanlar

orfoz balığı

akdeniz üniversitesi su ürünleri fakültesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087188787_17:0:1779:991_1920x0_80_0_0_898b99edf7163aab84549672915e9255.jpg

Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz gün öğrencileriyle dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtındaki kirliliği görünce şok yaşadı. Prof. Dr. Gökoğlu'nu asıl şaşırtan ise bir plastik şişe içine sıkışmış orfoz balığı oldu. Şişenin içinden çıkamayan balığın, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki orfoz olduğunu fark eden Gökoğlu, onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Pet şişeye taşla vurup bir yandan da onu çekerek balığı kurtaran Gökoğlu, ardından doğal ortamına bıraktı.Çevreye duyarsız insanlara dikkat çekti Duyarsız insanların Konyaaltı Sahili’ni kötü bir şekilde kullandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Akşam oturuyorlar, getirdikleri çöpleri sahile bırakıyorlar, bazılarını da denize atıyorlar. Bu görüntülerde de orfoz balığını kurtardık. Orfoz balığının avlanması yasak, koruma altında olan bir tür. Uzun bir plastik şişenin içerisine girmişti. O balığın oraya nasıl ve neden girdiği önemli. Bu tür şişelerle vatandaşlar içine yem bırakıp avlanabiliyor da ancak bu bir çöptü. İçine muhtemelen yengeç ya da ufak balıklar girdi ve orfoz da onları yemeye girdi. Geriye doğru çıkabilmesi için de yüzgeçlerini ya da kuyruğunu hareket ettirmesi lazım. Geriye doğru gidemeyeceği için de sıkışıp kaldı. Onu kurtarıp kıyıdan uzaklaştırdım ve denize saldık” dedi.'Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek'Balığın o halini gördüğünde çok üzüldüğünü dile getiren Gökoğlu, “Denize her attığımız şey zarar veriyor doğaya. Doğanın kendi ürünleri değil bunlar. Hem plastik kirlilik oluşturuyor hem de birçok canlıya zarar veriyor. Biz onu kurtarmasaydık, o balık orada ölecekti. Doğada bir tilkinin, ayının, köpeğin veya ineğin başına kova gibi eşyaların geçtiğini hep izledik, şimdi de bir orfozun başına plastik şişenin geçtiğini izledik. Bu denize atılan kirlilik sonrası bir canlıya nasıl zarar verildiğinin en güzel örneği. Dolayısıyla insanlar daha duyarlı olmalı. Çocuklarımız ileride bu balıkları göremeyecek. Bu tür görüntüleri gördüğüm zaman oldukça üzülüyorum. Çok hayvanı oltadan, ağlardan kurtardık ama bu apayrı bir şey” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-yediuyur-girdigi-evde-supurge-ile-kovalandi-1086726589.html

antalya

konyaaltı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, konyaaltı, nesli tükenmekte olan hayvanlar, orfoz balığı, akdeniz üniversitesi su ürünleri fakültesi