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Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı: Davetlilerden kıyafet rengi ricası
Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı: Davetlilerden kıyafet rengi ricası
Sputnik Türkiye
Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı yeniden nikah masasına oturuyor. Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül tarihinde evlenecek... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:47+0300
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yaşam
acun ılıcalı
ayça çağla altunkaya
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zeynep ılıcalı
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Acun Ilıcalı 4. kez evlenmeye hazırlanıyor. Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül tarihinde nikah masasına oturacak olan Ilıcalı'nın davetlilerden özel istekleri ortaya çıktı.Çiftin davetiyesi nikahtan bir gün önce ortaya çıktı. Davetiyede çiftin düğününe katılım gösterecek kişilerden iki ricada bulunuldu.'Siyah giyinme' ricasıDavetlilerin özel güne gelirken siyah kıyafet tercih etmeleri rica edildi. Sosyal medya uyarısıIlıcalı ve kız arkadaşı ayrıca düğün günü sosyal medya paylaşımı yapılmaması konusunda davetlileri uyardı.Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında?1999 yılında Yalova'da doğan ve şu anda 25 yaşında olan Altunkaya, hemşirelik mezunu.Altunkaya, moda ve güzellik sektörlerinde çeşitli projelerde yer aldı. Kendisinin tanınmış markalarla işbirlikleri ve sosyal medya üzerindeki etkisi, popülaritesini artıran faktörler arasında yer alıyor.Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var?Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/acun-ilicali-4-kez-evleniyor-ayca-cagla-altunkayaya-supriz-yapti-dugunun-detaylari-belli-oldu-1086780134.html
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Acun Ilıcalı'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı: Davetlilerden kıyafet rengi ricası

10:47 03.09.2024 (güncellendi: 10:50 03.09.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı yeniden nikah masasına oturuyor. Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül tarihinde evlenecek olan Ilıcalı'nın davetiyesi üzerinde siyah giyinilmesi ricası bulunuyor. Davetlilerden sosyal medya paylaşımından da kaçınmaları istendi.
Acun Ilıcalı 4. kez evlenmeye hazırlanıyor. Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül tarihinde nikah masasına oturacak olan Ilıcalı'nın davetlilerden özel istekleri ortaya çıktı.
Çiftin davetiyesi nikahtan bir gün önce ortaya çıktı. Davetiyede çiftin düğününe katılım gösterecek kişilerden iki ricada bulunuldu.

'Siyah giyinme' ricası

Davetlilerin özel güne gelirken siyah kıyafet tercih etmeleri rica edildi.

Sosyal medya uyarısı

Ilıcalı ve kız arkadaşı ayrıca düğün günü sosyal medya paylaşımı yapılmaması konusunda davetlileri uyardı.
Ayça Çağla Altunkaya ve Acun ılıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında?

1999 yılında Yalova'da doğan ve şu anda 25 yaşında olan Altunkaya, hemşirelik mezunu.
Altunkaya, moda ve güzellik sektörlerinde çeşitli projelerde yer aldı. Kendisinin tanınmış markalarla işbirlikleri ve sosyal medya üzerindeki etkisi, popülaritesini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

Acun Ilıcalı ilk eşi Seda Başbuğ ile henüz 19 yaşındayken evlendi. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen Acun Ilıcalı, 2017 yılında da son eşi Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu.

Acun Ilıcalı'nın kaç çocuğu var?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden bir, ikinci eşinden 2 ve son eşinden 1 olmak üzere toplam 4 kız çocuğu var.
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