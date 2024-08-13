https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/acun-ilicali-4-kez-evleniyor-ayca-cagla-altunkayaya-supriz-yapti-dugunun-detaylari-belli-oldu-1086780134.html

Acun Ilıcalı 4. kez evleniyor: Ayça Çağla Altunkaya'ya süpriz yaptı, düğünün detayları belli oldu

Acun Ilıcalı 4. kez evleniyor: Ayça Çağla Altunkaya'ya süpriz yaptı, düğünün detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğün... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T09:53+0300

2024-08-13T09:53+0300

2024-08-13T09:53+0300

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Türk televizyon dünyasının başarılı ismi Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.Acun Ilıcalı, dördüncü evliliğini gerçekleştirecek. Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre, Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı, bu teklifin bir işareti olarak yorumlandı.Evlenme teklifini nasıl aldı?Geçen yıl Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz bir doğum günü partisinde evlilik teklifi etti.Düğün nerede yapılacak?Düğün hazırlıklarına hızla başlayan çiftin, yakın zamanda dünya evine girmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın, düğün için Muğla’daki lüks bir otelin tüm odalarını kapattığı ve özel bir organizasyon planladığı belirtiliyor.Acun Ilıcalı eşleri kimdir? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi?Ilıcalı, bugüne kadar üç kez evlenmiş olup, dördüncü evliliğini Ayça Çağla Altunkaya ile yapmaya hazırlanıyor. İşte Acun Ilıcalı'nın geçmişten bugüne evlilikleri:İlk evliliği: Seda Başbuğ (1988-1993)Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yaptı. Bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı.İkinci evliliği: Zeynep Yılmaz (2003-2016)Ilıcalı, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Yasemin ve Leyla adında iki kızı oldu. İkilinin evliliği 2016 yılında son buldu.Üçüncü evliliği: Şeyma Subaşı (2017-2018)Acun Ilıcalı'nın en çok konuşulan evliliklerinden biri Şeyma Subaşı ile oldu. 2017 yılında nikâh masasına oturan çiftin, Melisa adında bir kızı bulunuyor. Ancak bu evlilik kısa sürdü ve 2018 yılında boşandılar.Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında?Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan Altunkaya, hemşirelik mezunu olsa da basketbol ile ilgilendiği biliniyor.Altunkaya, moda ve güzellik sektörlerinde çeşitli projelerde yer aldı. Kendisinin tanınmış markalarla işbirlikleri ve sosyal medya üzerindeki etkisi, popülaritesini artıran faktörler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sosyal-medya-icin-vpn-kullananlara-kotu-haberi-siber-guvenlik-uzmani-verdi-zombiye-donusebilir-1086778082.html

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