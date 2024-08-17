https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/lugano---besiktas-macinin-hakemi-belli-oldu-1086954927.html

Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T15:39+0300

2024-08-17T15:39+0300

2024-08-17T15:39+0300

spor

futbol

beşiktaş

lugano

uefa avrupa ligi

uefa

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu. Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

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futbol, beşiktaş, lugano , uefa avrupa ligi, uefa