https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/lugano---besiktas-macinin-hakemi-belli-oldu-1086954927.html
Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T15:39+0300
2024-08-17T15:39+0300
2024-08-17T15:39+0300
spor
futbol
beşiktaş
lugano
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu. Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/fenerbahceden-ayrildi-1-lige-transfer-oldu-1086947673.html
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futbol, beşiktaş, lugano , uefa avrupa ligi, uefa
futbol, beşiktaş, lugano , uefa avrupa ligi, uefa
Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.
Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu. Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.