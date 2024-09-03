https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/4-farkli-senaryo-ve-beklenti-masada-emekliye-yil-sonu-zam-orani-ne-olacak-1087570754.html

4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?

4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin yıl sonu zam oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın son raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T09:46+0300

2024-09-03T09:46+0300

2024-09-03T10:14+0300

ekonomi

ssk

enflasyon

hiper enflasyon

manşet enflasyon

dezenflasyon

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bağ-kur genel müdürlüğü

emekli

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Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi. AA Finans ise 2024 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 42.84 olarak revize etti.4 farklı zam senaryosu gündemdeEnflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam için 4 farklı senaryo öne çıkıyor:Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'a göre, yıl sonu enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yılmaz, "Okulların açılması ve kış aylarında artacak enerji giderleri nedeniyle enflasyon bir miktar daha yükselebilir. Ancak baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyonda bir dengelenme olacak ve yılı yüzde 40 enflasyon ile tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu durumda, emeklilerin ikinci yarıyıl için alacağı zam farkı yüzde 12,24 olacaktır." dedi.Refah payı ve emekli maaşlarında artış beklentisiMilliyet'in haberine göre ekonomi yönetimi, önümüzdeki yıllar için hedef enflasyonu yüzde 14 ve yüzde 9 olarak belirlemiş durumda. Bu nedenle, yıllık enflasyon oranlarının düşmesi beklendiği için emekli maaşlarının da buna göre şekilleneceği belirtiliyor. Refah payı yasalarımızda yer almasa da, geçmiş yıllarda hükümetin maaşlara ek bir yüzdelik artış eklediği biliniyor. Ancak 2024 yılı Temmuz ayında emekli maaş zammına refah payı eklenmemiş, sadece 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.En düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulunarak, emeklilere 2024’ün ikinci yarısında yüzde 12.24’lük bir fark öngörüyor. Bu durumda, 12 bin 500 TL olan taban aylığın yüzde 12.24 artışla bin 530 TL yükseltilmesi ve böylece 14 bin TL seviyesine çıkması muhtemel görünüyor. Ancak, bazı emekliler için aylıklarında sıfır zam riski bulunduğu da belirtiliyor.Yıl sonu enflasyon verileri netleştiğinde, milyonlarca emekli için zam oranı da kesinleşmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html

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