4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?

Türkiye
SON DAKİKA | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlıkta özelleşme hastaya yaramadı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/4-farkli-senaryo-ve-beklenti-masada-emekliye-yil-sonu-zam-orani-ne-olacak-1087570754.html
4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?
4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin yıl sonu zam oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın son raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:46+0300
2024-09-03T10:14+0300
ekonomi
ssk
enflasyon
hiper enflasyon
manşet enflasyon
dezenflasyon
bağkur
bağ-kur
bağ-kur genel müdürlüğü
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi. AA Finans ise 2024 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 42.84 olarak revize etti.4 farklı zam senaryosu gündemdeEnflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam için 4 farklı senaryo öne çıkıyor:Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'a göre, yıl sonu enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yılmaz, "Okulların açılması ve kış aylarında artacak enerji giderleri nedeniyle enflasyon bir miktar daha yükselebilir. Ancak baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyonda bir dengelenme olacak ve yılı yüzde 40 enflasyon ile tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu durumda, emeklilerin ikinci yarıyıl için alacağı zam farkı yüzde 12,24 olacaktır." dedi.Refah payı ve emekli maaşlarında artış beklentisiMilliyet'in haberine göre ekonomi yönetimi, önümüzdeki yıllar için hedef enflasyonu yüzde 14 ve yüzde 9 olarak belirlemiş durumda. Bu nedenle, yıllık enflasyon oranlarının düşmesi beklendiği için emekli maaşlarının da buna göre şekilleneceği belirtiliyor. Refah payı yasalarımızda yer almasa da, geçmiş yıllarda hükümetin maaşlara ek bir yüzdelik artış eklediği biliniyor. Ancak 2024 yılı Temmuz ayında emekli maaş zammına refah payı eklenmemiş, sadece 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.En düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulunarak, emeklilere 2024’ün ikinci yarısında yüzde 12.24’lük bir fark öngörüyor. Bu durumda, 12 bin 500 TL olan taban aylığın yüzde 12.24 artışla bin 530 TL yükseltilmesi ve böylece 14 bin TL seviyesine çıkması muhtemel görünüyor. Ancak, bazı emekliler için aylıklarında sıfır zam riski bulunduğu da belirtiliyor.Yıl sonu enflasyon verileri netleştiğinde, milyonlarca emekli için zam oranı da kesinleşmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeni emeklilik sistemi, maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
yeni emeklilik sistemi, maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

4 farklı senaryo ve beklenti masada: Emekliye yıl sonu zam oranı ne olacak?

09:46 03.09.2024 (güncellendi: 10:14 03.09.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
Abone ol
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin yıl sonu zam oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın son raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak sabit kalırken, enflasyon tahmininin üst aralığı yüzde 42 seviyesinde yer alıyor.
Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi. AA Finans ise 2024 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 42.84 olarak revize etti.

4 farklı zam senaryosu gündemde

Enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam için 4 farklı senaryo öne çıkıyor:
Enflasyon yüzde 38 olursa: Emeklilerin alacağı zam farkı yüzde 10.63 olacak.
Enflasyon yüzde 40 olursa: Zam farkı yüzde 12.24 olarak hesaplanacak.
Enflasyon yüzde 42 olursa: Emeklilere verilecek zam oranı yüzde 13.85 olacak.
Enflasyon yüzde 43.31 olursa: Zam farkı yüzde 14.90 olarak gerçekleşecek.
Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'a göre, yıl sonu enflasyonun yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yılmaz, "Okulların açılması ve kış aylarında artacak enerji giderleri nedeniyle enflasyon bir miktar daha yükselebilir. Ancak baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyonda bir dengelenme olacak ve yılı yüzde 40 enflasyon ile tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu durumda, emeklilerin ikinci yarıyıl için alacağı zam farkı yüzde 12,24 olacaktır." dedi.

Refah payı ve emekli maaşlarında artış beklentisi

Milliyet'in haberine göre ekonomi yönetimi, önümüzdeki yıllar için hedef enflasyonu yüzde 14 ve yüzde 9 olarak belirlemiş durumda. Bu nedenle, yıllık enflasyon oranlarının düşmesi beklendiği için emekli maaşlarının da buna göre şekilleneceği belirtiliyor. Refah payı yasalarımızda yer almasa da, geçmiş yıllarda hükümetin maaşlara ek bir yüzdelik artış eklediği biliniyor. Ancak 2024 yılı Temmuz ayında emekli maaş zammına refah payı eklenmemiş, sadece 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulunarak, emeklilere 2024’ün ikinci yarısında yüzde 12.24’lük bir fark öngörüyor. Bu durumda, 12 bin 500 TL olan taban aylığın yüzde 12.24 artışla bin 530 TL yükseltilmesi ve böylece 14 bin TL seviyesine çıkması muhtemel görünüyor. Ancak, bazı emekliler için aylıklarında sıfır zam riski bulunduğu da belirtiliyor.
Yıl sonu enflasyon verileri netleştiğinde, milyonlarca emekli için zam oranı da kesinleşmiş olacak.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu
07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала