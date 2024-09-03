https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/3-kozmetik-ve-kisisel-bakim-firmasi-hakkinda-sorusturma-1087578177.html

3 kozmetik ve kişisel bakım firması hakkında soruşturma

3 kozmetik ve kişisel bakım firması hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştiren 3 firma hakkında soruşturma başlattı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:06+0300

2024-09-03T11:06+0300

2024-09-03T11:06+0300

türkiye

rekabet

rekabet kurulu

kozmetik

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Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.Ön araştırmada elde edilen bilgilerin, belgelerin ve yapılan tespitlerin Kurul toplantısında müzakere edildiği belirtilen açıklamada, bulguların ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.Kozmetik ve kişisel bakım sektörüne dair geçen yıl çok sayıda soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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