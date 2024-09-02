https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/zaharova-polonyanin-bati-ukraynayi-kendi-topragi-olarak-gordugunu-soyledi-1087537026.html
Zaharova, Polonya'nın Batı Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gördüğünü söyledi
Zaharova, Polonya'nın Batı Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gördüğünü söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya’nın Ukrayna'nın batısını kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü söylerken, Polonyalı... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:45+0300
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2024-09-02T12:45+0300
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RTVI’ye konuşan Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Financial Times gazetesine verdiği ve güvenlik için Ukrayna'ya füze saldırısından yana olduğunu söylediği mülakatı yorumladı.Polonyalı ideologların Batı Ukrayna'ya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Bu toprakları kendilerininkinden farklı görmüyorlar. Bu yüzden çatışmayı körüklüyor, insanların acılarını arttırıyorlar” ifadelerini kullandı.Sikorski daha önce Financial Times'a verdiği bir mülakatta Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan diğer ülkelerin Ukrayna üzerinden muhtemelen kendi sınırlarına yönelen füzeleri vurabileceklerini söylemişti.Sikorski, Ukrayna toprakları üzerinden füzelerin durdurulmasının Kuzey Atlantik İttifakını çatışmanın içine çekebileceği endişelerine rağmen Varşova'nın vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmişti.Daha önce Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, konuşmasında, Polonya'nın hiçbir zaman Ukrayna'nın samimi bir müttefiki olmadığını, zira Varşova'nın sadece kendi bencil hedeflerinin peşinde koştuğunu söylemişti.Polonya yönetiminin en başta Ukrayna'ya destek vererek Rusya'yla süren askeri ve siyasi çekişmenin ön sırasında kilit bir ülke olup NATO'daki rolünü pekiştirmeyi amaçladığını kaydeden Puşkov, Polonyalı seçkinleri harekete geçiren asıl şey, Polonya'nın Avrupa meselelerindeki gerçek ağırlığıyla orantısız olan muazzam hırsları olduğunun altını çizdi.Puşkov, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde bir diğer faktörün Polonya'nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek olduğunu belirterek bir zamanlar bu toprakların Polonya'nın sınırları içinde yer aldığına da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/polonyadan-ukraynanin-savas-ucagi-talebine-ret-kendimize-lazim-1087359403.html
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polonya, ukrayna, varşova, kiev, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
polonya, ukrayna, varşova, kiev, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Zaharova, Polonya'nın Batı Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gördüğünü söyledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya’nın Ukrayna'nın batısını kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü söylerken, Polonyalı ideologların Batı Ukrayna’ya ihtiyacı olduğunu söyledi.
RTVI’ye konuşan Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Financial Times gazetesine verdiği ve güvenlik için Ukrayna'ya füze saldırısından yana olduğunu söylediği mülakatı yorumladı.
Polonyalı ideologların Batı Ukrayna'ya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Bu toprakları kendilerininkinden farklı görmüyorlar. Bu yüzden çatışmayı körüklüyor, insanların acılarını arttırıyorlar” ifadelerini kullandı.
Sikorski daha önce Financial Times'a verdiği bir mülakatta Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan diğer ülkelerin Ukrayna üzerinden muhtemelen kendi sınırlarına yönelen füzeleri vurabileceklerini söylemişti.
Sikorski, Ukrayna toprakları üzerinden füzelerin durdurulmasının Kuzey Atlantik İttifakını çatışmanın içine çekebileceği endişelerine rağmen Varşova'nın vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmişti.
Daha önce Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, konuşmasında, Polonya'nın hiçbir zaman Ukrayna'nın samimi bir müttefiki olmadığını, zira Varşova'nın sadece kendi bencil hedeflerinin peşinde koştuğunu söylemişti.
Polonya yönetiminin en başta Ukrayna'ya destek vererek Rusya'yla süren askeri ve siyasi çekişmenin ön sırasında kilit bir ülke olup NATO'daki rolünü pekiştirmeyi amaçladığını kaydeden Puşkov, Polonyalı seçkinleri harekete geçiren asıl şey, Polonya'nın Avrupa meselelerindeki gerçek ağırlığıyla orantısız olan muazzam hırsları olduğunun altını çizdi.
Puşkov, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde bir diğer faktörün Polonya'nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek olduğunu belirterek bir zamanlar bu toprakların Polonya'nın sınırları içinde yer aldığına da dikkat çekti.