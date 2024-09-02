https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yuksek-rakimda-seyahat-bisiklet-surdu-oksijen-yetersizliginden-hayatini-kaybetti-1087562568.html
Yüksek rakımda seyahat: Bisiklet sürdü, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti
Yüksek rakımda seyahat: Bisiklet sürdü, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'da yerli turist ortalama rakımın 3 bin metrenin üzerinde olduğu bölgede bisiklet sürmesinin ardından hayatını kaybetti. Turistin ölüm sebebi oksijen... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:29+0300
2024-09-02T22:29+0300
2024-09-02T22:29+0300
dünya
hindistan
bisiklet
yüksek irtifa
yüksek rakım
oksijen
oksijen yetersizliği
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Nodia kentinde yaşayan bir kişi, seyahat etmek amacıyla Ladakh bölgesine bağlı Leh şehrine gitti. Leh şehrinde bisikletiyle tek başına bir kaç gün seyahat eden kişi daha sonrasında baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise oksijen yetersizliği olarak belirlendi. 3 gün boyunca bölgeye alışmak gerekiyor Çöl bölgesi olarak bilinen Leh şehrinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde olması nedeniyle turistlere en az üç gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor. Yüksek rakım nedir, yüksek rakımda ne olur? Rakım, bir yerin deniz seviyesine göre ortalama yüksekliğini ifade eder. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte bulunan bir yerde yüksek rakım başlar. Yüksek rakımda bulunan bölgelerde rakım arttıkça hava basıncı azalır. Hava basıncının azalması hava katmanının kalınlığının azalması sebebiyle gerçekleşir. Hava basıncının azalması ise solunan havadaki oksijen seviyesini düşürür. Yüksek rakımlardaki bölgelerde, kişilere yüksek irtifaya hazırlık süreci olarak bilinen aklimatizasyon önerilir. Aklimatizasyon nedir? Yüksek rakıma hazırlık süreci aklimatizasyon olarak adlandırılır. Aklimatizasyon, kalbi ve akciğerleri çalıştıracak antrenman çeşitleri ile sağlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/kaldirimda-yururken-cukura-dusen-kadin-8-gundur-araniyor-1087488908.html
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aklimatizasyon, akimatisasyın nedir, basınç nedir, rakım nedir, yüksek rakım nedir, yüksek rakım faydaları, yüksek rakım zararları, yüksek rakımda oksijen, yüksek rakımda yaşayan insanlar
aklimatizasyon, akimatisasyın nedir, basınç nedir, rakım nedir, yüksek rakım nedir, yüksek rakım faydaları, yüksek rakım zararları, yüksek rakımda oksijen, yüksek rakımda yaşayan insanlar
Yüksek rakımda seyahat: Bisiklet sürdü, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti
Hindistan'da yerli turist ortalama rakımın 3 bin metrenin üzerinde olduğu bölgede bisiklet sürmesinin ardından hayatını kaybetti. Turistin ölüm sebebi oksijen yetersizliği olarak belirlendi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Nodia kentinde yaşayan bir kişi, seyahat etmek amacıyla Ladakh bölgesine bağlı Leh şehrine gitti.
Leh şehrinde bisikletiyle tek başına bir kaç gün seyahat eden kişi daha sonrasında baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise oksijen yetersizliği olarak belirlendi.
3 gün boyunca bölgeye alışmak gerekiyor
Çöl bölgesi olarak bilinen Leh şehrinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde olması nedeniyle turistlere en az üç gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor.
Yüksek rakım nedir, yüksek rakımda ne olur?
Rakım, bir yerin deniz seviyesine göre ortalama yüksekliğini ifade eder. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte bulunan bir yerde yüksek rakım başlar.
Yüksek rakımda bulunan bölgelerde rakım arttıkça hava basıncı azalır. Hava basıncının azalması hava katmanının kalınlığının azalması sebebiyle gerçekleşir. Hava basıncının azalması ise solunan havadaki oksijen seviyesini düşürür. Yüksek rakımlardaki bölgelerde, kişilere yüksek irtifaya hazırlık süreci olarak bilinen aklimatizasyon önerilir.
Yüksek rakıma hazırlık süreci aklimatizasyon olarak adlandırılır. Aklimatizasyon, kalbi ve akciğerleri çalıştıracak antrenman çeşitleri ile sağlanır.