https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yuksek-rakimda-seyahat-bisiklet-surdu-oksijen-yetersizliginden-hayatini-kaybetti-1087562568.html

Yüksek rakımda seyahat: Bisiklet sürdü, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti

Yüksek rakımda seyahat: Bisiklet sürdü, oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'da yerli turist ortalama rakımın 3 bin metrenin üzerinde olduğu bölgede bisiklet sürmesinin ardından hayatını kaybetti. Turistin ölüm sebebi oksijen... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T22:29+0300

2024-09-02T22:29+0300

2024-09-02T22:29+0300

dünya

hindistan

bisiklet

yüksek irtifa

yüksek rakım

oksijen

oksijen yetersizliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073106396_0:95:1004:660_1920x0_80_0_0_6a4aff53b14330c775e345755b54d121.jpg

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Nodia kentinde yaşayan bir kişi, seyahat etmek amacıyla Ladakh bölgesine bağlı Leh şehrine gitti. Leh şehrinde bisikletiyle tek başına bir kaç gün seyahat eden kişi daha sonrasında baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise oksijen yetersizliği olarak belirlendi. 3 gün boyunca bölgeye alışmak gerekiyor Çöl bölgesi olarak bilinen Leh şehrinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde olması nedeniyle turistlere en az üç gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor. Yüksek rakım nedir, yüksek rakımda ne olur? Rakım, bir yerin deniz seviyesine göre ortalama yüksekliğini ifade eder. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte bulunan bir yerde yüksek rakım başlar. Yüksek rakımda bulunan bölgelerde rakım arttıkça hava basıncı azalır. Hava basıncının azalması hava katmanının kalınlığının azalması sebebiyle gerçekleşir. Hava basıncının azalması ise solunan havadaki oksijen seviyesini düşürür. Yüksek rakımlardaki bölgelerde, kişilere yüksek irtifaya hazırlık süreci olarak bilinen aklimatizasyon önerilir. Aklimatizasyon nedir? Yüksek rakıma hazırlık süreci aklimatizasyon olarak adlandırılır. Aklimatizasyon, kalbi ve akciğerleri çalıştıracak antrenman çeşitleri ile sağlanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/kaldirimda-yururken-cukura-dusen-kadin-8-gundur-araniyor-1087488908.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aklimatizasyon, akimatisasyın nedir, basınç nedir, rakım nedir, yüksek rakım nedir, yüksek rakım faydaları, yüksek rakım zararları, yüksek rakımda oksijen, yüksek rakımda yaşayan insanlar