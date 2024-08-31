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Kaldırımda yürürken aniden açılan çukura düşen kadın 8 gündür aranıyor
Kaldırımda yürürken aniden açılan çukura düşen kadın 8 gündür aranıyor
Sputnik Türkiye
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ziyaret amaçlı gelen bir kadın, yolda yürürken aniden açılan çukurun içinde kayboldu. Sekiz gündür süren arama çalışmaları... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T15:47+0300
2024-08-31T15:47+0300
2024-08-31T15:48+0300
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaldırımda yürüdüğü sırada aniden açılan 8 metrelik derin çukura düşen kadının arama çalışmaları devam ediyor.48 yaşındaki Vijaya Lakshmi Gali, Kuala Lumpur'da kaldırımda yürüdüğü sırada yerde açılan derin çukura düştü. Geçen hafta yaşanan olaydaki kadın, yoğun çalışmalara rağmen bulunamadı.Yaklaşık 110 kurtarma görevlisi tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününde devam ederken, yetkililer aramaların 'çok riskli olmaya başladığını' duyurdu. Kadının çukura düşmesi ardından ekipler tarafından ilk 17 saatte yapılan çalışmalar sonucu bir çift terlik dışında bir şey bulunamadı.Çalışmalarda sert kaya engeliİtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 04:00'da kanalizasyon şebekesinden giren iki dalgıcın güçlü su akıntısı ve sert molozlarla karşılaştığı bildirildi.'Sert moloz ve betonları kırmanın imkansız olduğunu bildiren' yetkililer, dalgıçların sıfır görüş mesafesiyle aramalarına devam ettiklerini söyledi.Ailesiyle beraber seyahat eden Vijaya Lakshmi Gali'nin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ailesinin vizeleri Malezya Hükümeti tarafından uzatıldı. Kuala Lumpur Belediye Binası'nda yapılacak olan 31 Ağustos Malezya Ulusal Gün kutlamaları kaybolan kadının ailesine saygıdan dolayı iptal edildi.Hindistan'dan Malezya'yı ziyarete geldiği öğrenilen kadının bir anda yerde açılan derin çukurda kaybolduğu bölgenin turistik bir alan olduğu, olay sonrası çevredeki esnafların satışlarında yüzde 70'e varan oranlarda zarar yaşadıkları duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/bodrumda-ana-isale-hatti-patladi-yolda-buyuk-bir-cukur-olustu-1087397697.html
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malezya, kuala lumpur, hindistan, çukur, turist
Kaldırımda yürürken aniden açılan çukura düşen kadın 8 gündür aranıyor
15:47 31.08.2024 (güncellendi: 15:48 31.08.2024)
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ziyaret amaçlı gelen bir kadın, yolda yürürken aniden açılan çukurun içinde kayboldu. Sekiz gündür süren arama çalışmaları devam ederken, yetkililer çalışmaların 'yüksek risk' içerdiğini bildirdi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaldırımda yürüdüğü sırada aniden açılan 8 metrelik derin çukura düşen kadının arama çalışmaları devam ediyor.
48 yaşındaki Vijaya Lakshmi Gali, Kuala Lumpur'da kaldırımda yürüdüğü sırada yerde açılan derin çukura düştü. Geçen hafta yaşanan olaydaki kadın, yoğun çalışmalara rağmen bulunamadı.
Yaklaşık 110 kurtarma görevlisi tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününde devam ederken, yetkililer aramaların 'çok riskli olmaya başladığını' duyurdu. Kadının çukura düşmesi ardından ekipler tarafından ilk 17 saatte yapılan çalışmalar sonucu bir çift terlik dışında bir şey bulunamadı.
Çalışmalarda sert kaya engeli
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 04:00'da kanalizasyon şebekesinden giren iki dalgıcın güçlü su akıntısı ve sert molozlarla karşılaştığı bildirildi.'Sert moloz ve betonları kırmanın imkansız olduğunu bildiren' yetkililer, dalgıçların sıfır görüş mesafesiyle aramalarına devam ettiklerini söyledi.
Ailesiyle beraber seyahat eden Vijaya Lakshmi Gali'nin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ailesinin vizeleri Malezya Hükümeti tarafından uzatıldı. Kuala Lumpur Belediye Binası'nda yapılacak olan 31 Ağustos Malezya Ulusal Gün kutlamaları kaybolan kadının ailesine saygıdan dolayı iptal edildi.
Hindistan'dan Malezya'yı ziyarete geldiği öğrenilen kadının bir anda yerde açılan derin çukurda kaybolduğu bölgenin turistik bir alan olduğu, olay sonrası çevredeki esnafların satışlarında yüzde 70'e varan oranlarda zarar yaşadıkları duyuruldu.