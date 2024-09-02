https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yargitay-savcisi-iscimene-yapilan-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1087526108.html
Yargıtay Savcısı İşçimen’e yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Yargıtay Savcısı İşçimen’e yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan yumruklu saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:09+0300
2024-09-02T10:09+0300
2024-09-02T10:09+0300
türkiye
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
necip cem işçimen
saldırı
yumruklu kavga
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında yumruklu saldırı yapılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından aranan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/sahayi-terk-eden-arda-gulerin-hareketi-ispanyada-gundem-oldu-yeter-artik-1087524459.html
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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, necip cem işçimen, saldırı, yumruklu kavga
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, necip cem işçimen, saldırı, yumruklu kavga
Yargıtay Savcısı İşçimen’e yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yapılan yumruklu saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında yumruklu saldırı yapılmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından aranan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu açıklandı.