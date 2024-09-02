https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/sahayi-terk-eden-arda-gulerin-hareketi-ispanyada-gundem-oldu-yeter-artik-1087524459.html

Sahayı terk eden Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu: 'Yeter artık'

Sahayı terk eden Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu: 'Yeter artık'

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Kylian Mbappe'nin attığı iki golle 2-0 mağlup etti. Arda Güler'in maç devam ederken... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T09:57+0300

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İspanya'nın La Liga'sında 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.Karşılaşmada skoru erken bulan Real Madrid, rahat bir oyun sergiledi. Yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekleyen Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son değişiklik hakkını Endrick'ten yana kullanması üzerine oyuna dahil olamadı. Tabelada kendi numarasını görmeyen genç oyuncu, 89. dakikada maç bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu.Türk taraftarlardan Ancelotti'ye tepkiArda Güler'in oyuna girmemesi, Türk taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada genç oyuncuya sahip çıkan taraftarlar, Ancelotti'nin bu kararını eleştirerek 'Yeter artık Ancelotti' yorumlarında bulundu. Arda'nın forma şansı bulamaması, Türk futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusu oldu.

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