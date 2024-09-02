https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yargitay-habersiz-kredi-cekerek-eve-haciz-getiren-es-kusurludur-1087532077.html
Yargıtay: Habersiz kredi çekerek eve haciz getiren eş kusurludur
Yargıtay: Habersiz kredi çekerek eve haciz getiren eş kusurludur
Sputnik Türkiye
Adana’da kocasının kendinden habersiz kredi çekerek eve haciz getirmesi sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunan Gülenay'ı, Yargıtay haklı buldu. Habersiz... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:28+0300
2024-09-02T11:28+0300
2024-09-02T11:28+0300
yaşam
yargıtay
boşanma
boşanma davası
manevi tazminat
haciz
kredi
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Gülenay L ve eşi Kutay L ile karşılıklı boşanma davası açmış, Gülenay L eşinin kendinden habersiz kredi çekerek eve haciz gelmesine neden olduğunu için evlilikte kusurlu olduğunu iddia etmişti. Manevi tazminat isteyen Gülenay L’in talebi Adana bölge mahkemesince reddedildi.Manevi tazminat talebini Yargıtay’a taşıyan Gülenay L, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nce haklı bulundu. Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'na atıfta bulunarak, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları zarar gören tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat talep edebileceğinin altını çizdi.Habersiz kredi çeken ve haciz getiren eş kusurludur, tazminat öderYargıtay, ‘Eşinden habersiz kredi çekerek borçlanan ve bu nedenle eve haciz gelmesine sebep olan eşin tamamen kusurlu olduğunu’ vurgulayıp manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bal-yiyen-kedi-fenalasti-kacamak-yapmisti-ama-simdi-iyi-1087530238.html
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yargıtay, boşanma, boşanma davası, manevi tazminat, haciz, kredi
yargıtay, boşanma, boşanma davası, manevi tazminat, haciz, kredi
Yargıtay: Habersiz kredi çekerek eve haciz getiren eş kusurludur
Adana’da kocasının kendinden habersiz kredi çekerek eve haciz getirmesi sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunan Gülenay'ı, Yargıtay haklı buldu. Habersiz kredi çeken kocanın manevi tazminat ödemesine hükmeden Yargıtay’ın bu kararı emsal sayılacak.
Gülenay L ve eşi Kutay L ile karşılıklı boşanma davası açmış, Gülenay L eşinin kendinden habersiz kredi çekerek eve haciz gelmesine neden olduğunu için evlilikte kusurlu olduğunu iddia etmişti. Manevi tazminat isteyen Gülenay L’in talebi Adana bölge mahkemesince reddedildi.
Manevi tazminat talebini Yargıtay’a taşıyan Gülenay L, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nce haklı bulundu. Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'na atıfta bulunarak, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları zarar gören tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat talep edebileceğinin altını çizdi.
Habersiz kredi çeken ve haciz getiren eş kusurludur, tazminat öder
Yargıtay, ‘Eşinden habersiz kredi çekerek borçlanan ve bu nedenle eve haciz gelmesine sebep olan eşin tamamen kusurlu olduğunu’ vurgulayıp manevi tazminat ödenmesine hükmetti.