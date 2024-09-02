https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yargitay-cumhuriyet-savcisi-iscimene-saldiran-supheli-teslim-oldu-1087546854.html

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran şüpheli teslim oldu

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran şüpheli teslim oldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T16:14+0300

2024-09-02T16:14+0300

2024-09-02T16:14+0300

türkiye

necip cem işçimen

yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

saldırı

gözaltı

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Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında yaşanan olaya yönelik yapılan soruşturmada, aracın plaka bilgisi üzerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

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necip cem işçimen, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, saldırı, gözaltı