https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yargitay-cumhuriyet-savcisi-iscimene-saldiran-supheli-teslim-oldu-1087546854.html
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran şüpheli teslim oldu
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran şüpheli teslim oldu
Sputnik Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:14+0300
2024-09-02T16:14+0300
2024-09-02T16:14+0300
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necip cem işçimen
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
saldırı
gözaltı
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Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında yaşanan olaya yönelik yapılan soruşturmada, aracın plaka bilgisi üzerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/yargitay-savcisi-iscimene-yapilan-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1087526108.html
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necip cem işçimen, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, saldırı, gözaltı
necip cem işçimen, yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, saldırı, gözaltı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e saldıran şüpheli teslim oldu
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında yaşanan olaya yönelik yapılan soruşturmada, aracın plaka bilgisi üzerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.