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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ukraynali-askerler-kursk-sakinlerini-ukraynaya-kacirmayi-planliyordu-1087522887.html
‘Ukraynalı askerler, Kursk sakinlerini Ukrayna’ya kaçırmayı planlıyordu’
‘Ukraynalı askerler, Kursk sakinlerini Ukrayna’ya kaçırmayı planlıyordu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin sakini, işgalci askerlerin bölge sakinlerini Ukrayna’ya kaçırmak istediğini, ama sonra planlarının değiştiğini... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T08:46+0300
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Kursk Bölgesi’nin sakini bir kadın, “İlk başta bizi Ukrayna'ya göndermek istediler. Oraya gidersek bunun sonu iyi olmaz, kesinlikle hayatta kalmayız, diye düşündüm. Askeri teçhizat geldi, söylediklerine göre zırhlı personel taşıyıcıydı. Bizi ona yükleyip Ukrayna'ya götüreceklerdi” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, aralarında saldırı sırasında yaralananların olduğu sivillere daha sonra Rusya’ya nasıl dönebileceklerini anlatmadığını dile getiren tanık, “Ama sonra bir şeyler değişti. Telsizden onlara bir şey söylendi. Heyecanlandılar, bir şey onları korkuttu, üzdü, bir şey onları rahatsız etti. Sadece yaralı askerlerini aracın içine almaya başladılar” dedi.Sivillerin de “delik deşik olan bir araca” bindirildiğini anlatan kadın, ardından Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye geçmeyi başardıklarını belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rusya-savunma-bakanligindan-kursk-bolgesindeki-son-duruma-iliskin-aciklama-1087506853.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, sivil, ukrayna, ukrayna ordusu, insan kaçırma
rusya, kursk, kursk bölgesi, sivil, ukrayna, ukrayna ordusu, insan kaçırma

‘Ukraynalı askerler, Kursk sakinlerini Ukrayna’ya kaçırmayı planlıyordu’

08:46 02.09.2024 (güncellendi: 08:49 02.09.2024)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaKursk
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’nin sakini, işgalci askerlerin bölge sakinlerini Ukrayna’ya kaçırmak istediğini, ama sonra planlarının değiştiğini belirtti.
Kursk Bölgesi’nin sakini bir kadın, “İlk başta bizi Ukrayna'ya göndermek istediler. Oraya gidersek bunun sonu iyi olmaz, kesinlikle hayatta kalmayız, diye düşündüm. Askeri teçhizat geldi, söylediklerine göre zırhlı personel taşıyıcıydı. Bizi ona yükleyip Ukrayna'ya götüreceklerdi” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin, aralarında saldırı sırasında yaralananların olduğu sivillere daha sonra Rusya’ya nasıl dönebileceklerini anlatmadığını dile getiren tanık, “Ama sonra bir şeyler değişti. Telsizden onlara bir şey söylendi. Heyecanlandılar, bir şey onları korkuttu, üzdü, bir şey onları rahatsız etti. Sadece yaralı askerlerini aracın içine almaya başladılar” dedi.
Sivillerin de “delik deşik olan bir araca” bindirildiğini anlatan kadın, ardından Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye geçmeyi başardıklarını belirtti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi’ne saldırarak provokasyon yaptığını ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını söylemişti. Putin, düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Kursk Bölgesi'ndeki son duruma ilişkin açıklama
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