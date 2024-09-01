Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Kursk Bölgesi'ndeki son duruma ilişkin açıklama
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rus ordusu, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlere karşı yürütülen silahlı faaliyetler kapsamında son 24 saatte 360 düşman askeri ile 23 askeri teçhizatı imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'ndeki ormanlık alandan Rus topraklarının derinliklerine sızmaya çalışan Ukraynalı askerleri tespit ve imha etme çalışmalarını sürdürüyor.
Ukrayna ordusunun 7 saldırı girişimini püskürten Rus güçler, Kursk Bölgesi'nin yanı sıra Sumi Bölgesi'ndeki hedefleri de vurdu.
Ukrayna ordusu son 24 saatte 360 asker ile 4'ü tank olmak üzere 23 askeri teçhizat kaybederken Kursk saldırısının başladığı 6 Ağustos'tan bu yana Kiev'in zayiatı 8 bin 500'den fazla asker, 80 tank, 37 piyade aracı, 69 zırhlı personel taşıyıcı ve 537 zırhlı araca ulaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri imha etmeye yönelik operasyonların sürdüğünü de vurguladı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Ukrayna ordusunun 7 saldırı girişimini püskürten Rus güçler, Kursk Bölgesi'nin yanı sıra Sumi Bölgesi'ndeki hedefleri de vurdu.
Ukrayna ordusu son 24 saatte 360 asker ile 4'ü tank olmak üzere 23 askeri teçhizat kaybederken Kursk saldırısının başladığı 6 Ağustos'tan bu yana Kiev'in zayiatı 8 bin 500'den fazla asker, 80 tank, 37 piyade aracı, 69 zırhlı personel taşıyıcı ve 537 zırhlı araca ulaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı birlikleri imha etmeye yönelik operasyonların sürdüğünü de vurguladı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.