Ahmet Hakan: 30 Ağustos’ta kimin askeri olunur?
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, 30 Ağustos törenlerinde subayların “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demelerine ilişkin yorumda bulundu ve "Eğer Yunan Ordusu’na nefer yazılmak gibi kaçıkça bir hevesiniz yoksa... Tabii ki hayalinizdeki yeriniz Mustafa Kemal’in ordusu olur" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan "Videoda izledim: 30 Ağustos törenlerinin yapıldığı bir sırada bir grup subay adayı, kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırıyor. Bu görüntüler tartışılıyor şu sıralar. Tabii yine kutuplaşma çerçevesinde. Tabii yine kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamda. Biliyorum, bir faydası olmayacak ama ben yine de şöyle bir dalayım bu tartışmaya" diyerek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan "Ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu büyük zaferin yıldönümünde hangi kumandanın ordusunda yer almanın hayalini kurarsınız?" diye sordu ve bugün kaleme aldığı yazısında şu şekilde devam etti:
"Eğer Yunan Ordusu’na nefer yazılmak gibi kaçıkça bir hevesiniz yoksa... Tabii ki hayalinizdeki yeriniz Mustafa Kemal’in ordusu olur. Vatanını seven her Türk gibi şöyle dersiniz: Eğer o gün orada olsaydım. Hiç sağa sola bakmaz. Hiç tereddüt etmez. Hiç hesap yapmaz. Derhal Mustafa Kemal’in ordusunda yerimi alırdım. Bu açıdan bakıldığında... 30 Ağustos’taki büyük zaferin yıldönümünde... Subay adaylarının kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırmalarının sembolik bir anlamı vardır. O anlamda da yadırganacak, tuhaf bulunacak, tartışılacak hiçbir şey yoktur. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı, bir siyasi görüşün sloganı haline gelmiş. Bu nedenle subay adaylarının bir siyasi görüşün sloganını atmaları, yakışık almazmış. Böyle diyenler de var. Bazıları da şöyle bir yorum yapıyorlar: “FETÖ’nün son dönemde askeri okullara yönelik iftiraları söz konusu. Subay adayları aslında o sloganla, o iftiralara cevap verdiler.” Bunların hangisi doğru? Bilmiyorum. Bilmeme de imkan yok. Ama bildiğim bir şey var: Ben o görüntüleri izlediğimde... “Bu subay adayları siyaset yapıyor” demedim. Hiçbir etki altında kalmadan şöyle dedim: “30 Ağustos’un ruhuna uygun bir tutum alıyorlar.” Madem niyet okumacılığı yapacağız. Bari iyi niyetli bir okuma yapalım. Değil mi ama?"