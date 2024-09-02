https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tegmenlere-sorusturma-acildi-iddialari-yalanlandi-1087542737.html
'Teğmenlere soruşturma açıldı' iddiaları yalanlandı
'Teğmenlere soruşturma açıldı' iddiaları yalanlandı
Sputnik Türkiye
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere soruşturma açıldığı iddia edilmişti. Milli Savunma... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T14:50+0300
2024-09-02T14:50+0300
2024-09-02T14:50+0300
türkiye
kara harp okulu
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
mezuniyet töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087536186_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_e98224c70367c86635c41224c8df3846.jpg
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
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kara harp okulu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), mezuniyet töreni
kara harp okulu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), mezuniyet töreni
'Teğmenlere soruşturma açıldı' iddiaları yalanlandı
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere soruşturma açıldığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı iddiaları yalandı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.
Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.”