https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/su-borusu-patladi-insan-kafatasi-ve-iskeletler-ortaya-cikti-1087560109.html

Su borusu patladı: İnsan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı

Su borusu patladı: İnsan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Konya'da bir kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları sırasında patlayan su borusu gömülü halde olan 3 adet insan kafatası ve iskeleti ortaya çıkardı. Kemiklerle... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T19:45+0300

2024-09-02T19:45+0300

2024-09-02T19:47+0300

türkiye

kafatası

iskelet

kentsel dönüşüm

yıkım

konya

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yürütülen bir kentsel dönüşüm projesindeki yıkım çalışmalarında insan kemiklerinin bulundu.Yaklaşık 3 aydır süren yıkımda Sultan Selim Camii çevresindeki ev ve işyerinin yıkım ve temizlik işleri gerçekleştirilirken, bir su borusunun patlaması kafatası ve kemiklerin ortaya çıkmasına neden oldu.Su borusu ile ilgili çalışmalar sürerken ekipler 3 adet kafatası ile iskelete rastladı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin alana gelmesiyle kemikler toplanarak, gerekli araştırmanın yapılması için götürüldü. Araştırma sonunda kemiklerin yılı ve kimliklerine ulaşılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/amazonun-gizemli-jivaro-kabilesinin-lanetli-ritueli-kucultulmus-insan-kafataslari-turkiyede-ortaya-1087439883.html

türkiye

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kentsel dönüşümde kafatası iskelet bulundu, konyada kafatası bulundu, su borusu patladı kafatası bulundu, kafatası