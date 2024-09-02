https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/su-borusu-patladi-insan-kafatasi-ve-iskeletler-ortaya-cikti-1087560109.html
Su borusu patladı: İnsan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı
Su borusu patladı: İnsan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Konya'da bir kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları sırasında patlayan su borusu gömülü halde olan 3 adet insan kafatası ve iskeleti ortaya çıkardı. Kemiklerle... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T19:45+0300
2024-09-02T19:45+0300
2024-09-02T19:47+0300
türkiye
kafatası
iskelet
kentsel dönüşüm
yıkım
konya
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yürütülen bir kentsel dönüşüm projesindeki yıkım çalışmalarında insan kemiklerinin bulundu.Yaklaşık 3 aydır süren yıkımda Sultan Selim Camii çevresindeki ev ve işyerinin yıkım ve temizlik işleri gerçekleştirilirken, bir su borusunun patlaması kafatası ve kemiklerin ortaya çıkmasına neden oldu.Su borusu ile ilgili çalışmalar sürerken ekipler 3 adet kafatası ile iskelete rastladı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin alana gelmesiyle kemikler toplanarak, gerekli araştırmanın yapılması için götürüldü. Araştırma sonunda kemiklerin yılı ve kimliklerine ulaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/amazonun-gizemli-jivaro-kabilesinin-lanetli-ritueli-kucultulmus-insan-kafataslari-turkiyede-ortaya-1087439883.html
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kentsel dönüşümde kafatası iskelet bulundu, konyada kafatası bulundu, su borusu patladı kafatası bulundu, kafatası
kentsel dönüşümde kafatası iskelet bulundu, konyada kafatası bulundu, su borusu patladı kafatası bulundu, kafatası
Su borusu patladı: İnsan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı
19:45 02.09.2024 (güncellendi: 19:47 02.09.2024)
Konya'da bir kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları sırasında patlayan su borusu gömülü halde olan 3 adet insan kafatası ve iskeleti ortaya çıkardı. Kemiklerle ilgili çalışma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yürütülen bir kentsel dönüşüm projesindeki yıkım çalışmalarında insan kemiklerinin bulundu.
Yaklaşık 3 aydır süren yıkımda Sultan Selim Camii çevresindeki ev ve işyerinin yıkım ve temizlik işleri gerçekleştirilirken, bir su borusunun patlaması kafatası ve kemiklerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Su borusu ile ilgili çalışmalar sürerken ekipler 3 adet kafatası ile iskelete rastladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin alana gelmesiyle kemikler toplanarak, gerekli araştırmanın yapılması için götürüldü. Araştırma sonunda kemiklerin yılı ve kimliklerine ulaşılması bekleniyor.