https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/sokak-hayvanlari-yasasina-karsi-yenikapida-miting-ajda-pekkan-ve-sertab-erener-de-destek-icin-sahne-1087526386.html
Sokak hayvanları yasasına karşı Yenikapı’da miting: Ajda Pekkan ve Sertab Erener de destek için sahne aldı
Sokak hayvanları yasasına karşı Yenikapı’da miting: Ajda Pekkan ve Sertab Erener de destek için sahne aldı
Sputnik Türkiye
Hafta sonu ;Yenikapı'da "Katliam Yasasına Hayır" isimli bir miting düzenlendi. Mitingde yasanın geri çekilmesi çağrısı yapılırken, Ajda Pekkan, Sertab Erener... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:20+0300
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.Hayvanseverlerin konuya itirazı hala sürüyor.1 Eylül'de İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenlendi. Mitinge binlerce hayvansever katıldı. Ajda Pekkan, Sertab Erener, Norm Ender, Hande Yener ve Seren Serengil destek için konser verdi ve konuşma yaptı. Miting alanında Çağla Şikel, Sedef Avcı, Başak Dize, Derin Mermerci, Ceylan Ertem ve Tanem Sivar da vardı.Hayvan hakları destekçisi birçok dernek ve vakıf da miting alanındaydı.Ajda Pekkan: Medeni bir çözüm istiyoruzSözlerine yetkililere seslenerek yasanın revize edilmesini talep eden Pekkan, “Yasanın geleneklerimize, dinimize ve medeniyete uygun çözümlerle yeniden revize etmek ve çözüm üretmek için size yalvarıyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımız için nasıl üzülüyorsan bize emanet dilsiz canlarımıza yöneltilen şiddetle de bu hayat yaşanmaz hale geldi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler” şeklinde konuştu.Seren Serengil: İsterseniz tutuklayınSeren Serengil de kürsüden yaptığı konuşmada, “Bugün Başakşehir’de bir kedi daha katlediliyor şu an. Yeter artık. İsterseniz beni tutuklayın. Nasıl bir vicdansızlıktır bu” sözleriyle tepki gösterdi.Mitingin ilerleyen saatlerinde aralarında Hande Yener, Sertap Erener, Mustafa Ceceli, Seren Serengil ve Norm Ender’in olduğu sanatçılar kısa konserler verdi. Sanatçılar, AYM’den bu karar dönene kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tbmmden-gecen-hayvan-yasasi-icin-bakan-yumakli-konusuyor-nasil-uygulanacak-1086332097.html
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yenikapı miting, hayvan yasasına karşı miting, seren serengil miting, ajda pekkan miting, yenikapı mitingi hayvanlar, hayvanların sahip olduğu haklar nelerdir?, hayvan yasası ne?, hayvan hakları nasıl ortaya çıktı?
Sokak hayvanları yasasına karşı Yenikapı’da miting: Ajda Pekkan ve Sertab Erener de destek için sahne aldı
Hafta sonu ;Yenikapı'da "Katliam Yasasına Hayır" isimli bir miting düzenlendi. Mitingde yasanın geri çekilmesi çağrısı yapılırken, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Norm Ender'in de içinde bulunduğu birçok sanatçı destek için sahne aldı. Onlarca oyuncu ve sanatçının katıldığı mitinge yoğun ilgi vardı.
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.
Hayvanseverlerin konuya itirazı hala sürüyor.
1 Eylül'de İstanbul Yenikapı'da bir miting düzenlendi. Mitinge binlerce hayvansever katıldı. Ajda Pekkan, Sertab Erener, Norm Ender, Hande Yener ve Seren Serengil destek için konser verdi ve konuşma yaptı. Miting alanında Çağla Şikel, Sedef Avcı, Başak Dize, Derin Mermerci, Ceylan Ertem ve Tanem Sivar da vardı.
Hayvan hakları destekçisi birçok dernek ve vakıf da miting alanındaydı.
Ajda Pekkan: Medeni bir çözüm istiyoruz
Sözlerine yetkililere seslenerek yasanın revize edilmesini talep eden Pekkan, “Yasanın geleneklerimize, dinimize ve medeniyete uygun çözümlerle yeniden revize etmek ve çözüm üretmek için size yalvarıyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımız için nasıl üzülüyorsan bize emanet dilsiz canlarımıza yöneltilen şiddetle de bu hayat yaşanmaz hale geldi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler” şeklinde konuştu.
Seren Serengil: İsterseniz tutuklayın
Seren Serengil de kürsüden yaptığı konuşmada, “Bugün Başakşehir’de bir kedi daha katlediliyor şu an. Yeter artık. İsterseniz beni tutuklayın. Nasıl bir vicdansızlıktır bu” sözleriyle tepki gösterdi.
Mitingin ilerleyen saatlerinde aralarında Hande Yener, Sertap Erener, Mustafa Ceceli, Seren Serengil ve Norm Ender’in olduğu sanatçılar kısa konserler verdi. Sanatçılar, AYM’den bu karar dönene kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.