https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunya-saglik-orgutu-alarma-gecmisti-25-yil-sonra-cocuk-felci-gorulen-gazzede-insani-ateskes-1087499827.html

Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı

Sputnik Türkiye

Savaşın vurduğu Gazze'de 25 yıldır ilk kez görülen çocuk felci hastalığının ardından başlatılan çabalar kapsamında Gazze'de ilk kez çocuklara çocuk felci aşısı... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T09:12+0300

2024-09-01T09:12+0300

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israil- filistin çatışması

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gazze şeridi

gazze ablukası

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Gazze’de, Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde başlatılan çocuk felci aşı kampanyası, planlanandan bir gün önce başlayarak 31 Ağustos’ta başladı. Hedef, İsrail’in onayladığı 3 günlük süre boyunca, Gazze’deki 10 yaş altındaki yaklaşık 640 bin çocuğu aşılamak. Kampanya, Gazze’nin merkezinden başlayarak güney ve kuzey bölgelerine de yayılacak. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, çocukların en az yüzde 90’ının, dört hafta arayla iki doz aşılanması gerektiğini vurguluyor. Aşılamalar sırasında İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam etmesi ise endişe yaratıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son günlerde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 89’a ulaştığını ve bu ölümlerin 26’sının İsrail bombardımanı sırasında gerçekleştiğini belirtti. Durum, bölgede zaten var olan gerginliği artırırken, Filistinli yetkililer 'gerçek bir ateşkes' çağrısı yapıyor. Aşılamaların Gazze’de 25 yıl aradan sonra tespit edilen ilk çocuk felci vakasının ardından acil bir gereklilik haline geldiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-halk-milletvekili-secimi-icin-sandik-basinda-1087499895.html

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dsö, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, israil, israil-filistin