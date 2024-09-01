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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/dunya-saglik-orgutu-alarma-gecmisti-25-yil-sonra-cocuk-felci-gorulen-gazzede-insani-ateskes-1087499827.html
Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı
Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı
Sputnik Türkiye
Savaşın vurduğu Gazze'de 25 yıldır ilk kez görülen çocuk felci hastalığının ardından başlatılan çabalar kapsamında Gazze'de ilk kez çocuklara çocuk felci aşısı... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
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Gazze’de, Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde başlatılan çocuk felci aşı kampanyası, planlanandan bir gün önce başlayarak 31 Ağustos’ta başladı. Hedef, İsrail’in onayladığı 3 günlük süre boyunca, Gazze’deki 10 yaş altındaki yaklaşık 640 bin çocuğu aşılamak. Kampanya, Gazze’nin merkezinden başlayarak güney ve kuzey bölgelerine de yayılacak. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, çocukların en az yüzde 90’ının, dört hafta arayla iki doz aşılanması gerektiğini vurguluyor. Aşılamalar sırasında İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam etmesi ise endişe yaratıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son günlerde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 89’a ulaştığını ve bu ölümlerin 26’sının İsrail bombardımanı sırasında gerçekleştiğini belirtti. Durum, bölgede zaten var olan gerginliği artırırken, Filistinli yetkililer 'gerçek bir ateşkes' çağrısı yapıyor. Aşılamaların Gazze’de 25 yıl aradan sonra tespit edilen ilk çocuk felci vakasının ardından acil bir gereklilik haline geldiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/azerbaycanda-halk-milletvekili-secimi-icin-sandik-basinda-1087499895.html
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Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmişti: 25 yıl sonra çocuk felci görülen Gazze'de insani ateşkes başlatıldı

09:12 01.09.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEBGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
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Savaşın vurduğu Gazze'de 25 yıldır ilk kez görülen çocuk felci hastalığının ardından başlatılan çabalar kapsamında Gazze'de ilk kez çocuklara çocuk felci aşısı yapıldı.
Gazze’de, Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde başlatılan çocuk felci aşı kampanyası, planlanandan bir gün önce başlayarak 31 Ağustos’ta başladı. Hedef, İsrail’in onayladığı 3 günlük süre boyunca, Gazze’deki 10 yaş altındaki yaklaşık 640 bin çocuğu aşılamak.
Kampanya, Gazze’nin merkezinden başlayarak güney ve kuzey bölgelerine de yayılacak. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, çocukların en az yüzde 90’ının, dört hafta arayla iki doz aşılanması gerektiğini vurguluyor. Aşılamalar sırasında İsrail’in Gazze’yi bombalamaya devam etmesi ise endişe yaratıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son günlerde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 89’a ulaştığını ve bu ölümlerin 26’sının İsrail bombardımanı sırasında gerçekleştiğini belirtti. Durum, bölgede zaten var olan gerginliği artırırken, Filistinli yetkililer 'gerçek bir ateşkes' çağrısı yapıyor.
Aşılamaların Gazze’de 25 yıl aradan sonra tespit edilen ilk çocuk felci vakasının ardından acil bir gereklilik haline geldiği belirtiliyor.
Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
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Azerbaycan'da halk, milletvekili seçimi için sandık başında
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