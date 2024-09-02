https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rusya-disisleri-bakanligi-bricsin-ortak-parasindan-bahsetmek-icin-henuz-erken-1087529400.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS’in ortak parasından bahsetmek için henüz erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BRICS’in ortak parasından bahsetmek için henüz erken

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BRICS’in ortak para birimini oluşturma olasılığından ve olası tarihinden bahsetmenin zor olduğunu belirtti. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T10:56+0300

2024-09-02T10:56+0300

2024-09-02T10:59+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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ortak para birimi

dijital para birimi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, Sputnik’e açıklamasında, “BRICS’in ortak para birimi veya ödeme birimini oluşturma olasılığı ve olası zamanlamasından konuşmak şu aşamada zor. Uzmanlar, bu girişim üzerinde çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Halihazırda BRICS içinde aktif olarak, bağımsız ve yaptırımlara dayanıklı ödeme mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin konuların müzakere edildiğini dile getiren Biriçevskiy, “Merkez bankalarına ait dijital para birimlerini ve diğer dijital araçları kullanarak sınır ötesi işlemler için bir altyapı oluşturma olasılığı değerlendiriliyor. Böyle bir platform, BRICS üyesi ülkelerin finans piyasalarını birbirine yakınlaştırabilir ve karşılıklı ticareti teşvik edebilir" dedi.Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rusya-disisleri-ab-ulkeleri-rus-dogalgaz-ithalatini-artiriyor-1087524840.html

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