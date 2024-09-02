https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/abd-askerinin-basina-cuval-gecirildi-dogu-perincek-ilk-kez-konustu-1087558743.html

ABD askerinin başına çuval geçirildi: Doğu Perinçek ilk kez konuştu

ABD askerinin başına çuval geçirildi: Doğu Perinçek ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

İzmir'de demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerinin başına Türkiye Gençlik Birliği tarafından çuval geçirildi. Vatan Partisi... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T19:00+0300

2024-09-02T19:00+0300

2024-09-02T19:00+0300

politika

doğu perinçek

vatan partisi

izmir

abd

asker

çuval

eylem

israil

israil-filistin

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TGB tarafından İzmir'de limana yanaşan USS Wasp Gemisi personeli olan ABD askerinin başına çuval geçirildi.Doğu Perinçek'ten destekKıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyen ve ABD askeri olan USS Wasp Gemi personeline TGB tarafından çuvallı eylemde bulunuldu. 'ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular' diyen Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğu Perinçek'in X hesabı açıklaması şöyle:

izmir

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doğu perinçek, vatan partisi, izmir, abd, asker, çuval, eylem, israil, israil-filistin, hamas