ABD askerinin başına çuval geçirildi: Doğu Perinçek ilk kez konuştu
© AADoğu Perinçek
© AA
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İzmir'de demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerinin başına Türkiye Gençlik Birliği tarafından çuval geçirildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
TGB tarafından İzmir'de limana yanaşan USS Wasp Gemisi personeli olan ABD askerinin başına çuval geçirildi.
Doğu Perinçek'ten destek
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyen ve ABD askeri olan USS Wasp Gemi personeline TGB tarafından çuvallı eylemde bulunuldu. 'ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular' diyen Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Doğu Perinçek'in X hesabı açıklaması şöyle:
''Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri hangi güçle karşı karşıya geldiklerini hesap etmek durumundadırlar. Aynı zamanda Türk Gençliği, HAMAS lideri Heniyye'nin şehit edilmesine Türkiye'den yanıt vermişlerdir ve kahraman Filistin halkına İzmir'den selam göndermişlerdir.''
Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği Amerikan askerlerinin başına çuval geçirerek, ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okudular.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) September 2, 2024
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye namlularını gösteren ABD, İsrail ve Yunanistan Deniz… pic.twitter.com/LyIrHyZqYF