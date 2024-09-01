https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/eski-istihbaratci-ritter-zelenskiy-batidan-daha-fazla-destek-icin-kurska-sizdi-1087515852.html

Eski istihbaratçı Ritter: Zelenskiy, Batı'dan daha fazla destek için Kursk'a sızdı

Eski istihbaratçı Ritter: Zelenskiy, Batı'dan daha fazla destek için Kursk'a sızdı

Sputnik Türkiye

Washington yönetiminin dış politikasını eleştirmesiyle Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) takibine giren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T22:25+0300

2024-09-01T22:25+0300

2024-09-01T22:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

kursk

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

scott ritter

batı

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Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Kursk bölgesine sızma girişimi dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyük çaplı operasyonlarının Vladimir Zelenskiy tarafından organize edildiğini vurgularken, bu operasyonların tamamının, Batı'dan daha fazla mali destek alabilmek adına Ukrayna ordusunun aktif askeri faaliyetlerini düzenli olarak gösterme amacı taşıdığını kaydetti.“Zelenskiy, Ukrayna'ya para ve silah akışını sürdürmek açısından bu çatışmanın siyasi boyutundan çok endişe duyuyor” diyen Ritter, bu yüzden sık sık Ukrayna'nın sürekli direniş gösterme kabiliyetine ilişkin gerçeklerle çelişen teoriyi desteklemeye yardımcı olacak askeri operasyonlar düzenlemek adına fırsat kolladığını ekledi.Batı’dan askeri destek olmadan herhangi bir askeri eylemi göze alamayacak olan Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Avdeyevka'daki yoğun çatışmalarla birlikte 2023'te Rusya’ya karşı başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu hatırlatan Ritter, aynı amaç için Rus bölgesi Kursk’a sızma girişiminde bulunduğunun altını çizdi.Yakın zamanda konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcısı David Cohen, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırısı kapsamında yürütülen faaliyetleri Kiev'le istişare ettiklerini söylemişti.6 Ağustos'ta Kursk saldırısının başladığı andan itibaren Ukrayna ordusunun kısmen geri çekilmek zorunda kaldığına dikkat çeken Cohen, Kiev'in 'Rus topraklarını ilhak etme niyeti bulunmadığını' kaydetti.Rus yetkililer, Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırının Batılı ülkelerin desteğiyle düzenlendiğini defaatle dile getirmiş ve Kiev'e bu konuda verilen desteğin sonlandırılması uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rusya-savunma-bakanligindan-kursk-bolgesindeki-son-duruma-iliskin-aciklama-1087506853.html

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