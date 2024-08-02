https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ihtilafli-guney-cin-denizinde-bir-ilk-filipinler-ve-japonyadan-ortak-tatbikat-1086444250.html

İhtilaflı Güney Çin Denizi'nde bir ilk: Filipinler ve Japonya'dan ortak tatbikat

İhtilaflı Güney Çin Denizi'nde bir ilk: Filipinler ve Japonya'dan ortak tatbikat

Sputnik Türkiye

Filipinler ve Japonya, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T15:51+0300

2024-08-02T15:51+0300

2024-08-02T15:51+0300

dünya

filipinler

filipinler silahlı kuvvetleri (afp)

filipinler savunma bakanlığı

japonya

japonya savunma bakanlığı

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8 Temmuz'da bölgesel güvenliğe yönelik işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalayan Japonya ve Filipinler, ilk ortak tatbikatını Güney Çin Denizi'nde yaptı.Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Filipinler Deniz Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 'Batı Filipin Denizi'nde' ilk ikili işbirliği faaliyetini gerçekleştirdiği belirtildi. Manila yönetimi, Çin ile ihtilaflı olduğu Güney Çin Denizi'nin bazı bölümlerini 'Batı Filipin Denizi' olarak tanımlıyor.Açıklamada, "Bu faaliyet, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için devam eden çabaların bir parçasıdır" ifadesi kullanıldı.Bu ortak tatbikatın iki tarafın taktik yeteneklerini geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Tatbikat, iki ülke arasında güçlü bağları ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik karşılıklı kararlılığı pekiştirdi" değerlendirmesi yer aldı.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulundu. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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