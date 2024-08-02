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İhtilaflı Güney Çin Denizi'nde bir ilk: Filipinler ve Japonya'dan ortak tatbikat
İhtilaflı Güney Çin Denizi'nde bir ilk: Filipinler ve Japonya'dan ortak tatbikat
Sputnik Türkiye
Filipinler ve Japonya, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T15:51+0300
2024-08-02T15:51+0300
dünya
filipinler
filipinler silahlı kuvvetleri (afp)
filipinler savunma bakanlığı
japonya
japonya savunma bakanlığı
japonya ordusu
güney çin denizi
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sınır ihtilafı
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8 Temmuz'da bölgesel güvenliğe yönelik işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalayan Japonya ve Filipinler, ilk ortak tatbikatını Güney Çin Denizi'nde yaptı.Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Filipinler Deniz Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 'Batı Filipin Denizi'nde' ilk ikili işbirliği faaliyetini gerçekleştirdiği belirtildi. Manila yönetimi, Çin ile ihtilaflı olduğu Güney Çin Denizi'nin bazı bölümlerini 'Batı Filipin Denizi' olarak tanımlıyor.Açıklamada, "Bu faaliyet, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için devam eden çabaların bir parçasıdır" ifadesi kullanıldı.Bu ortak tatbikatın iki tarafın taktik yeteneklerini geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Tatbikat, iki ülke arasında güçlü bağları ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik karşılıklı kararlılığı pekiştirdi" değerlendirmesi yer aldı.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulundu. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.
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filipinler, filipinler silahlı kuvvetleri (afp), filipinler savunma bakanlığı, japonya, japonya savunma bakanlığı, japonya ordusu, güney çin denizi, ihtilaf, sınır ihtilafı, abd, vietnam, brunei, malezya, japonya öz savunma kuvvetleri , hint-pasifik

İhtilaflı Güney Çin Denizi'nde bir ilk: Filipinler ve Japonya'dan ortak tatbikat

15:51 02.08.2024
© RTGüney Çin Denizi'ndeki ABD destroyerleri
Güney Çin Denizi'ndeki ABD destroyerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© RT
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Filipinler ve Japonya, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.
8 Temmuz'da bölgesel güvenliğe yönelik işbirliği amacıyla ortak tatbikatların yapılmasını kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalayan Japonya ve Filipinler, ilk ortak tatbikatını Güney Çin Denizi'nde yaptı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Filipinler Deniz Kuvvetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 'Batı Filipin Denizi'nde' ilk ikili işbirliği faaliyetini gerçekleştirdiği belirtildi. Manila yönetimi, Çin ile ihtilaflı olduğu Güney Çin Denizi'nin bazı bölümlerini 'Batı Filipin Denizi' olarak tanımlıyor.

Açıklamada, "Bu faaliyet, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için devam eden çabaların bir parçasıdır" ifadesi kullanıldı.

Bu ortak tatbikatın iki tarafın taktik yeteneklerini geliştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Tatbikat, iki ülke arasında güçlü bağları ve bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik karşılıklı kararlılığı pekiştirdi" değerlendirmesi yer aldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulundu. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.
President Vladimir Putin mets Russian citizens who were released as a result of the exchange at the airport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
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