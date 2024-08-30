https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/para-tekvando-tarihinde-turkiyenin-ilki-mahmut-boztepe-altin-madalya-sahibi-oldu-1087477210.html
Para tekvando tarihinde Türkiye'nin ilki: Mahmut Boztepe altın madalya sahibi oldu
Para tekvando tarihinde Türkiye'nin ilki: Mahmut Boztepe altın madalya sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında milli tekvandocu Mahmut Boztepe, Tokyo 2020 bronz madalyasının ardından, Paris 2024'te de altın madalya getirerek Türkiye'ye... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T23:53+0300
2024-08-30T23:53+0300
2024-08-30T23:53+0300
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2020 tokyo paralimpik oyunları
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
paris 2024 paralimpik oyunlar
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, final karşılaşmasında 2 numaralı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile yarıştı. Bozteke, 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bularak müsabayı altın puana götürmesinin ardından, maçı 9-7 alarak paralimpik şampiyonu oldu. Tokyo 2020'de bronz madalya alan Mahmut Bozteke, Paris 2024'te altın madalyayı kazanarak Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez altın madalya getirmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abdullah-ozturk-nesim-turan-ikilisi-bronz-madalya-kazandi-1087471112.html
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Para tekvando tarihinde Türkiye'nin ilki: Mahmut Boztepe altın madalya sahibi oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında milli tekvandocu Mahmut Boztepe, Tokyo 2020 bronz madalyasının ardından, Paris 2024'te de altın madalya getirerek Türkiye'ye para tekvando tarihinde bir ilki yaşattı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, final karşılaşmasında 2 numaralı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile yarıştı.
Bozteke, 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bularak müsabayı altın puana götürmesinin ardından, maçı 9-7 alarak paralimpik şampiyonu oldu.
Tokyo 2020'de bronz madalya alan Mahmut Bozteke, Paris 2024'te altın madalyayı kazanarak Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez altın madalya getirmiş oldu.