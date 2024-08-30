https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/para-tekvando-tarihinde-turkiyenin-ilki-mahmut-boztepe-altin-madalya-sahibi-oldu-1087477210.html

Para tekvando tarihinde Türkiye'nin ilki: Mahmut Boztepe altın madalya sahibi oldu

Para tekvando tarihinde Türkiye'nin ilki: Mahmut Boztepe altın madalya sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında milli tekvandocu Mahmut Boztepe, Tokyo 2020 bronz madalyasının ardından, Paris 2024'te de altın madalya getirerek Türkiye'ye... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T23:53+0300

2024-08-30T23:53+0300

2024-08-30T23:53+0300

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paralimpik oyunları

2020 tokyo paralimpik oyunları

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

paris 2024 paralimpik oyunlar

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, final karşılaşmasında 2 numaralı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile yarıştı. Bozteke, 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bularak müsabayı altın puana götürmesinin ardından, maçı 9-7 alarak paralimpik şampiyonu oldu. Tokyo 2020'de bronz madalya alan Mahmut Bozteke, Paris 2024'te altın madalyayı kazanarak Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez altın madalya getirmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abdullah-ozturk-nesim-turan-ikilisi-bronz-madalya-kazandi-1087471112.html

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