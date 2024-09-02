https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/papua-yeni-ginede-deprem-1087518875.html
Papua Yeni Gine'de deprem
Papua Yeni Gine'de deprem
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T00:17+0300
2024-09-02T00:17+0300
2024-09-02T00:26+0300
dünya
doğal afet
papua yeni gine
deprem
can kaybı
sivil can kaybı
sarsıntı
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Neredeyse aynı saatlerde Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 117 km uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği de kaydedildi.Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/antalya-kasta-35-buyuklugunde-deprem-1087416023.html
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deprem, papua yeni gine
Papua Yeni Gine'de deprem
00:17 02.09.2024 (güncellendi: 00:26 02.09.2024)
Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Neredeyse aynı saatlerde Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 117 km uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği de kaydedildi.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde yer alıyor.