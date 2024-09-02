https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/papua-yeni-ginede-deprem-1087518875.html

Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'de deprem

Sputnik Türkiye

Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T00:17+0300

2024-09-02T00:17+0300

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dünya

doğal afet

papua yeni gine

deprem

can kaybı

sivil can kaybı

sarsıntı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Neredeyse aynı saatlerde Rusya’nın Kamçatka yönetim biriminin merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatskiy'e 117 km uzaklıkta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği de kaydedildi.Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/antalya-kasta-35-buyuklugunde-deprem-1087416023.html

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