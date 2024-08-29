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Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kaş ilçesine 45 km mesafede 13.29 km derinlikte... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T14:06+0300
2024-08-29T14:06+0300
2024-08-29T14:11+0300
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antalya
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.AFAD'ın X hesabından paylaşımı şöyle;
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Antalya Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
14:06 29.08.2024 (güncellendi: 14:11 29.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kaş ilçesine 45 km mesafede 13.29 km derinlikte yaşandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD'ın X hesabından paylaşımı şöyle;