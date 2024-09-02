https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ozgunluyle-ilgili-masak-raporu-ortaya-cikti-raporda-at-yarisi-detayi-dikkat-cekti-1087546676.html
Özgünlü'yle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda at yarışı detayı dikkat çekti
Özgünlü'yle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda at yarışı detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'yle ilgili MASAK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Rapora göre, Özgünlü'nün yüksek para... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:13+0300
2024-09-02T16:13+0300
2024-09-02T16:24+0300
türkiye
buket özgünlü
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
gayrimenkul
haksız kazanç
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı. Özgünlü'nün Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda ifşa oldu. Yüklü para transferleri dikkat çekti Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtildi. Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi. Raporda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine yer verildi. Özgünlü'nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi. Yine Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görüldü. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi. Temmuz ayında Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgünlü tutuklanmıştı.’12 milyon 414 bin liralık servet’Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sanliurfadan-kuduz-kopekleri-toplayip-ankaraya-getirdi-gozaltina-alinan-kadina-tutuklama-talebi-1084686273.html
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buket özgünlü, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), gayrimenkul, haksız kazanç
buket özgünlü, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), gayrimenkul, haksız kazanç
Özgünlü'yle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda at yarışı detayı dikkat çekti
16:13 02.09.2024 (güncellendi: 16:24 02.09.2024)
Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'yle ilgili MASAK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Rapora göre, Özgünlü'nün yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtilirken, şans oyunu ödemeleri de raporda yer aldı.
Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı. Özgünlü'nün Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda ifşa oldu.
Yüklü para transferleri dikkat çekti
Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtildi. Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi.
Raporda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine yer verildi. Özgünlü'nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi.
Yine Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görüldü. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi. Temmuz ayında Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgünlü tutuklanmıştı.
’12 milyon 414 bin liralık servet’
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.