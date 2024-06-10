https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sanliurfadan-kuduz-kopekleri-toplayip-ankaraya-getirdi-gozaltina-alinan-kadina-tutuklama-talebi-1084686273.html

Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi: Gözaltına alınan kadına tutuklama talebi

Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi: Gözaltına alınan kadına tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T14:25+0300

2024-06-10T14:25+0300

2024-06-10T14:25+0300

türkiye

köpek

şanlıurfa

ankara

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

adliye

tutuklama

tutuklama kararı

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Güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Ne olmuştu? Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ankara-valiliginden-kuduzlu-kopeklerin-sehre-getirilmesi-ile-ilgili-aciklama-teyakkuza-gectik-1084668316.html

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