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Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi: Gözaltına alınan kadına tutuklama talebi
Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi: Gözaltına alınan kadına tutuklama talebi
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Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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başıboş sokak köpeği
adliye
tutuklama
tutuklama kararı
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Güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Ne olmuştu? Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/ankara-valiliginden-kuduzlu-kopeklerin-sehre-getirilmesi-ile-ilgili-aciklama-teyakkuza-gectik-1084668316.html
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köpek, şanlıurfa, ankara, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, adliye, tutuklama, tutuklama kararı

Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getirdi: Gözaltına alınan kadına tutuklama talebi

14:25 10.06.2024
köpek velisi
köpek velisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ankara Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
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Ankara Valiliği'nden kuduzlu köpeklerin şehre getirilmesi ile ilgili açıklama: 'Teyakkuza geçtik'
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