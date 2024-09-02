https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rekor-ustune-rekor-kiriyor-gram-altinda-3-bin-tl-gorulur-mu-1087522271.html
Rekor üstüne rekor kırıyor: Gram altında 3 bin TL görülür mü?
Rekor üstüne rekor kırıyor: Gram altında 3 bin TL görülür mü?
Sputnik Türkiye
Son haftalarda altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş görülürken, borsa endeksinde aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T08:18+0300
2024-09-02T08:18+0300
2024-09-02T08:19+0300
ekonomi
yarım gram altın
gram altın
gram fiyatı
altın
külçe altın
borsa
borsa istanbul
borsa istanbul endeksi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı. Gram altında 2 bin 750 liranın üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekerken, uzmanlar bu yükselişin sürebileceğini öngörüyor. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, gram altının yıl sonunda 3 bin liraya yakın bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Altında ons fiyatının 2 bin 500 doların üzerinde tutunması durumunda, kısa vadede 2 bin 650 dolara doğru bir hareket görülebileceği ifade ediliyor.Borsa 10 bin puanı aşabilir mi?Borsa İstanbul’da ise yön arayışı sürüyor. 10 bin puanın altına gerileyen endekste, 9 bin 800 puanın üzerindeki kapanışlar olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Belgin Maviş, borsanın önümüzdeki günlerde 10 bin puanın üzerine çıkabileceğini, ancak bunun için pozitif haber akışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Borsada beklenen ilk tepki seviyesi olarak 9 bin 970 puan öne çıkarken, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ticari kredilerdeki düşüşün bilançolara nasıl yansıyacağı da yakından izlenecek.Fed’in faiz i̇ndirimleri borsayı nasıl etkileyecek?Milliyet'in haberine göre Fed’in faiz indirimi konusundaki tutumu, borsa ve dolar kurunun seyri açısından kritik olacak. Maviş, Fed’in faizleri temkinli bir şekilde indirebileceğini ve ilk indirimin Ekim sonu veya Kasım ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu durum, küresel piyasalarda olumlu bir etki yaratabilir ve yabancı yatırımcıların borsaya ilgisini artırabilir.Dolar/TL’de yıl sonu beklentileri ne?Dolar/TL kuru 34 liranın üzerinde seyrediyor ve yıl sonuna doğru 36.50-37.00 lira seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Döviz mevduatlarındaki artış ve carry trade işlemlerinin baskısının kalkması, doların güçlenmesine neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/meteorolojiden-istanbul-dahil-6-sehre-sari-kodlu-alarm-cok-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-sel-riski-1087520641.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
Rekor üstüne rekor kırıyor: Gram altında 3 bin TL görülür mü?
08:18 02.09.2024 (güncellendi: 08:19 02.09.2024)
Son haftalarda altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş görülürken, borsa endeksinde aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi sinyalleri, piyasalarda hareketlilik yarattı. Peki, gram altında 3 bin TL seviyesi görülecek mi? Borsa yeniden 10 bin puanın üzerine çıkar mı? Dolar kuru için yıl sonu tahminleri neler?
Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı. Gram altında 2 bin 750 liranın üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekerken, uzmanlar bu yükselişin sürebileceğini öngörüyor. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, gram altının yıl sonunda 3 bin liraya yakın bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Altında ons fiyatının 2 bin 500 doların üzerinde tutunması durumunda, kısa vadede 2 bin 650 dolara doğru bir hareket görülebileceği ifade ediliyor.
Borsa 10 bin puanı aşabilir mi?
Borsa İstanbul’da ise yön arayışı sürüyor. 10 bin puanın altına gerileyen endekste, 9 bin 800 puanın üzerindeki kapanışlar olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Belgin Maviş, borsanın önümüzdeki günlerde 10 bin puanın üzerine çıkabileceğini, ancak bunun için pozitif haber akışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Borsada beklenen ilk tepki seviyesi olarak 9 bin 970 puan öne çıkarken, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ticari kredilerdeki düşüşün bilançolara nasıl yansıyacağı da yakından izlenecek.
Fed’in faiz i̇ndirimleri borsayı nasıl etkileyecek?
Milliyet'in haberine göre Fed’in faiz indirimi konusundaki tutumu, borsa ve dolar kurunun seyri açısından kritik olacak. Maviş, Fed’in faizleri temkinli bir şekilde indirebileceğini ve ilk indirimin Ekim sonu veya Kasım ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu durum, küresel piyasalarda olumlu bir etki yaratabilir ve yabancı yatırımcıların borsaya ilgisini artırabilir.
Dolar/TL’de yıl sonu beklentileri ne?
Dolar/TL kuru 34 liranın üzerinde seyrediyor ve yıl sonuna doğru 36.50-37.00 lira seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Döviz mevduatlarındaki artış ve carry trade işlemlerinin baskısının kalkması, doların güçlenmesine neden oluyor.