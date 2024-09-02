https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rekor-ustune-rekor-kiriyor-gram-altinda-3-bin-tl-gorulur-mu-1087522271.html

Rekor üstüne rekor kırıyor: Gram altında 3 bin TL görülür mü?

Rekor üstüne rekor kırıyor: Gram altında 3 bin TL görülür mü?

Sputnik Türkiye

Son haftalarda altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş görülürken, borsa endeksinde aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T08:18+0300

2024-09-02T08:18+0300

2024-09-02T08:19+0300

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Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı. Gram altında 2 bin 750 liranın üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekerken, uzmanlar bu yükselişin sürebileceğini öngörüyor. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, gram altının yıl sonunda 3 bin liraya yakın bir seviyeye ulaşabileceğini belirtti. Altında ons fiyatının 2 bin 500 doların üzerinde tutunması durumunda, kısa vadede 2 bin 650 dolara doğru bir hareket görülebileceği ifade ediliyor.Borsa 10 bin puanı aşabilir mi?Borsa İstanbul’da ise yön arayışı sürüyor. 10 bin puanın altına gerileyen endekste, 9 bin 800 puanın üzerindeki kapanışlar olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Belgin Maviş, borsanın önümüzdeki günlerde 10 bin puanın üzerine çıkabileceğini, ancak bunun için pozitif haber akışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Borsada beklenen ilk tepki seviyesi olarak 9 bin 970 puan öne çıkarken, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve ticari kredilerdeki düşüşün bilançolara nasıl yansıyacağı da yakından izlenecek.Fed’in faiz i̇ndirimleri borsayı nasıl etkileyecek?Milliyet'in haberine göre Fed’in faiz indirimi konusundaki tutumu, borsa ve dolar kurunun seyri açısından kritik olacak. Maviş, Fed’in faizleri temkinli bir şekilde indirebileceğini ve ilk indirimin Ekim sonu veya Kasım ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu durum, küresel piyasalarda olumlu bir etki yaratabilir ve yabancı yatırımcıların borsaya ilgisini artırabilir.Dolar/TL’de yıl sonu beklentileri ne?Dolar/TL kuru 34 liranın üzerinde seyrediyor ve yıl sonuna doğru 36.50-37.00 lira seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Döviz mevduatlarındaki artış ve carry trade işlemlerinin baskısının kalkması, doların güçlenmesine neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/meteorolojiden-istanbul-dahil-6-sehre-sari-kodlu-alarm-cok-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-sel-riski-1087520641.html

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