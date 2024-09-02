https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/msb-irakin-kuzeyinde-gara-metina-zap-hakurk-asos-ve-kandilde-20-hedef-imha-edildi-1087562726.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Zap, Hakurk, Asos ve Kandil'de 20 hedef imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Zap, Hakurk, Asos ve Kandil'de 20 hedef imha edildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Zap, Hakurk, Asos ve Kandil'de 20 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:29+0300
2024-09-02T22:29+0300
2024-09-02T22:45+0300
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Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.Açıklamada imha edilen terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu belirtildi. “İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/msb-duyurdu-turkiye-ve-rusyanin-birlesik-kara-devriyesi-faaliyeti-yeniden-basladi-1087196329.html
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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, irak, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, irak, kuzey irak
MSB: Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Zap, Hakurk, Asos ve Kandil'de 20 hedef imha edildi
22:29 02.09.2024 (güncellendi: 22:45 02.09.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara, Metina, Zap, Hakurk, Asos ve Kandil'de 20 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini altı çizildi.
Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Açıklamada imha edilen terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu belirtildi.
“İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”