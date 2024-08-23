https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/msb-duyurdu-turkiye-ve-rusyanin-birlesik-kara-devriyesi-faaliyeti-yeniden-basladi-1087196329.html

MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı

MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T18:05+0300

2024-08-23T18:05+0300

2024-08-23T18:05+0300

dünya

türkiye

rusya savunma bakanlığı

rusya

milli savunma bakanlığı (msb)

türk-rus ilişkileri

türk-rus ortak merkezi

rusya-türkiye ilişkileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087188457_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6d130cc619cc2a6011c090b3284206c1.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan 'Soçi Mutabakatı' ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.22 Ağustos 2024'te 4 araç ve 24 personelin katılımıyla yeniden başlatıldıİlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:30 kilometre uzunluğundaki güzergahKonuyla ilgili yapılan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusya-ve-turkiyeden-suriyenin-kuzeydogusunda-ortak-devriye-1087190427.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya savunma bakanlığı, rusya, milli savunma bakanlığı (msb), türk-rus ilişkileri, türk-rus ortak merkezi, rusya-türkiye ilişkileri