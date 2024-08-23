https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/msb-duyurdu-turkiye-ve-rusyanin-birlesik-kara-devriyesi-faaliyeti-yeniden-basladi-1087196329.html
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı
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Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T18:05+0300
2024-08-23T18:05+0300
2024-08-23T18:05+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan 'Soçi Mutabakatı' ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.22 Ağustos 2024'te 4 araç ve 24 personelin katılımıyla yeniden başlatıldıİlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:30 kilometre uzunluğundaki güzergahKonuyla ilgili yapılan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusya-ve-turkiyeden-suriyenin-kuzeydogusunda-ortak-devriye-1087190427.html
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türkiye, rusya savunma bakanlığı, rusya, milli savunma bakanlığı (msb), türk-rus ilişkileri, türk-rus ortak merkezi, rusya-türkiye ilişkileri
türkiye, rusya savunma bakanlığı, rusya, milli savunma bakanlığı (msb), türk-rus ilişkileri, türk-rus ortak merkezi, rusya-türkiye ilişkileri
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın birleşik kara devriyesi faaliyeti yeniden başladı
Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan 'Soçi Mutabakatı' ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.
22 Ağustos 2024'te 4 araç ve 24 personelin katılımıyla yeniden başlatıldı
İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.
Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır.
30 kilometre uzunluğundaki güzergah
Konuyla ilgili yapılan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakatına uygun olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasake vilayetinde ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
En az 40 kişiden oluşan Rus ve Türk birliklerin Şeyrek kontrol noktasında buluştuğu ifade edilirken buluşmanın ardından ortak konvoyun önceden kararlaştırılan en az 30 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca hareket ettiği aktarıldı.