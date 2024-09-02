https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/minsk-ve-moskova-aralikta-guvenlik-garantileri-anlasmasi-imzalayacak-1087558874.html
Minsk ve Moskova, Aralık’ta güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak
Minsk ve Moskova, Aralık’ta güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rijenkov, Minsk ve Moskova arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın Aralık 2024'te imzalanmasının planlandığını... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T19:03+0300
2024-09-02T19:03+0300
2024-09-02T19:03+0300
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rusya-belarus birlik devleti
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
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Cumhuriyet Sarayı'nda eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rijenkov, “Bu yılın Aralık ayında kutlayacağımız Birlik Devleti Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümünde, Rusya ile güvenlik garantilerine ilişkin, nükleer silahların ve konvansiyonel silahların yanı sıra Birlik Devleti'nin bir parçası olan her iki ülkenin diğer müşterek savunma ilkelerinin belirleneceği devletlerarası bir antlaşma imzalamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Belarus Dışişleri Bakanı, özellikle iki devlet ve hükümet başkanları aracılığıyla gerçekleştirilen temasların ulaştığı rekor düzeye ve etkinlik sayısına dikkat çekerken, “Dış politika alanında koordineli eylemlerle programlarımız güncellenmekte ve uygulanmaktadır. Ticaret hacmi ve ihracatta etkileyici rakamlara ulaşılmıştır. Askeri politika ve Birlik Devletinin silahlı savunmasının örgütlenmesine ilişkin koordineli kararların alınmasını düzenleyen belgeler de onaylanmıştır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/lukasenko-ukraynadaki-catisma-belarusun-da-sorunu-1087541757.html
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belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
Minsk ve Moskova, Aralık’ta güvenlik garantileri anlaşması imzalayacak
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rijenkov, Minsk ve Moskova arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın Aralık 2024'te imzalanmasının planlandığını söyledi.
Cumhuriyet Sarayı'nda eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rijenkov, “Bu yılın Aralık ayında kutlayacağımız Birlik Devleti Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümünde, Rusya ile güvenlik garantilerine ilişkin, nükleer silahların ve konvansiyonel silahların yanı sıra Birlik Devleti'nin bir parçası olan her iki ülkenin diğer müşterek savunma ilkelerinin belirleneceği devletlerarası bir antlaşma imzalamayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Belarus Dışişleri Bakanı, özellikle iki devlet ve hükümet başkanları aracılığıyla gerçekleştirilen temasların ulaştığı rekor düzeye ve etkinlik sayısına dikkat çekerken, “Dış politika alanında koordineli eylemlerle programlarımız güncellenmekte ve uygulanmaktadır. Ticaret hacmi ve ihracatta etkileyici rakamlara ulaşılmıştır. Askeri politika ve Birlik Devletinin silahlı savunmasının örgütlenmesine ilişkin koordineli kararların alınmasını düzenleyen belgeler de onaylanmıştır” diye ekledi.