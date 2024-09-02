Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu
© İHA / KARA THOMASMillilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu
© İHA / KARA THOMAS
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A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile oynayacak. Galler'in 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Kaleci adayları arasında Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United) ve Karl Darlow (Leeds United) bulunuyor.
Defans adayları arasında, Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest) ve Connor Roberts (Burnley) yer alıyor.
Orta saha mevkindeki adaylar arasında Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City) ve Sorba Thomas'ın (Nantes) isimleri açıklandı.
Forvet mevkinde ise Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC) ve Rabbi Matondo'nun (Rangers FC) isimleri açıklandı.
Defans adayları arasında, Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest) ve Connor Roberts (Burnley) yer alıyor.
Orta saha mevkindeki adaylar arasında Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City) ve Sorba Thomas'ın (Nantes) isimleri açıklandı.
Forvet mevkinde ise Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC) ve Rabbi Matondo'nun (Rangers FC) isimleri açıklandı.