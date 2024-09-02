Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu

Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili girişimini açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
07:03
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
07:31
1 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
07:46
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
08:03
4 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
09:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
09:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
11:18
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
11:36
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
11:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
12:17
1 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
12:41
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
13:18
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:27
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
13:41
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
13:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
14:27
2 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
14:37
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:22
1 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
19:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
20:51
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:16
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti'de yönetim kadrosu değişecek mi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Kafkasya'da 'yarım barış'
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/millilerin-uluslar-ligindeki-rakibi-gallerin-aday-kadrosu-belli-oldu-1087540283.html
Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu
Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile oynayacak. Galler'in 24 kişilik aday... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T13:48+0300
2024-09-02T13:48+0300
spor
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
galler
uefa uluslar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087539875_0:82:3352:1968_1920x0_80_0_0_3991fc871db0d7f5d1f591493cd21961.jpg
Kaleci adayları arasında Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United) ve Karl Darlow (Leeds United) bulunuyor.Defans adayları arasında, Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest) ve Connor Roberts (Burnley) yer alıyor.Orta saha mevkindeki adaylar arasında Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City) ve Sorba Thomas'ın (Nantes) isimleri açıklandı.Forvet mevkinde ise Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC) ve Rabbi Matondo'nun (Rangers FC) isimleri açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosu-duyuruldu-3-isim-ilk-kez-cagrildi-1087467016.html
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087539875_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33b531cc715d52fc55c789d02279bdc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, galler, uefa uluslar ligi
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, galler, uefa uluslar ligi

Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu

13:48 02.09.2024
© İHA / KARA THOMASMillilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu
Millilerin, Uluslar Ligi’ndeki rakibi Galler’in aday kadrosu belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© İHA / KARA THOMAS
Abone ol
A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te Galler ile oynayacak. Galler'in 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Kaleci adayları arasında Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United) ve Karl Darlow (Leeds United) bulunuyor.

Defans adayları arasında, Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest) ve Connor Roberts (Burnley) yer alıyor.

Orta saha mevkindeki adaylar arasında Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City) ve Sorba Thomas'ın (Nantes) isimleri açıklandı.

Forvet mevkinde ise Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC) ve Rabbi Matondo'nun (Rangers FC) isimleri açıklandı.
A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
SPOR
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu: 3 isim ilk kez çağrıldı
30 Ağustos, 17:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала