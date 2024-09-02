https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/meteorolojiden-istanbul-dahil-23-il-icin-sari-kodlu-alarm-saat-vererek-uyardi-1087539769.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu alarm: Saat vererek uyardı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu alarm: Saat vererek uyardı

Sputnik Türkiye

Batı Karadeniz, Batı Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 23 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T13:48+0300

2024-09-02T13:48+0300

2024-09-02T13:48+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olacak yağışlar, öğleden sonra İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir’in güneydoğusu, Kütahya, Uşak, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Çankırı’nın batısı, Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edecek.İstanbul dahil 23 İl İçin Sarı kodlu uyarıKuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Antalya, Isparta ve Burdur illeri için "sarı" kodlu uyarı verildi.Olası risklere karşı uyarılarMeteoroloji, sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi riskler taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu. Kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.Orhan Şen saat vererek uyardıMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in paylaşımları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nasa-neden-oldu-1-milyon-kilodan-fazla-uzay-enkazi-100-yil-surecek-meteor-yagmuru-olusturacak-1087534781.html

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